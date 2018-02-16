/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 大年初一國道大樂透狗年
>rss

守護燈塔近半世紀 陳慶虎回歸農家樂

發稿時間：2018/02/16 12:46

最新更新：2018/02/16 15:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
金門縣金沙鎮新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（圖），守護東北碇燈塔48年多，退休後樂在農事，每年夏天種西瓜，冬天種大白菜。（翻攝畫面） 中央社記者黃慧敏傳真　107年2月16日金門縣金沙鎮新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（圖），守護東北碇燈塔48年多，退休後樂在農事，每年夏天種西瓜，冬天種大白菜。（翻攝畫面） 中央社記者黃慧敏傳真　107年2月16日

金門高粱酸白菜專題2（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣新前墩社區發展協會理事長陳慶虎，從任職48年的燈塔退休後，不但協助社區重新推出西瓜節，入冬以來，又忙著採收大白菜，供應廠商製作酸白菜。他說，最愛還是農事。

民國57年，17歲的陳慶虎在姑媽介紹下，遠赴烈嶼鄉南方27公里外的東碇島擔任燈塔守。在此之前，陳慶虎對燈塔沒有概念，直言全是看在待遇的分上。他說，燈塔守薪資新台幣1200元，是原本工作的一倍，為了改善家計，他才隻身遠赴離島中的離島討生活。

從金門本島到東碇搭船需3小時。他說，島上生活無聊，沒事就與阿兵哥聊天；後期島上架設小耳朵，他才有電視可以消磨時間。除了守護燈塔，他還有一個菜園子，每天拔草、澆水，退潮時採海蚵，這就是他簡單的生活。

孤懸一隅的東碇，早期全靠海軍LCM小艇運補，一個月4航次，還需軍艦隨侍在側護航；如果遇上颱風或西南氣流和東北季風強勁時，一個月能運補2次已算不錯了。陳慶虎記得有兩次，超過35天才得到運補物資。後來軍方委託民間船隻2、3天運補一次，島上生活和交通狀況才稍微改善。

陳慶虎說，剛開始，2、3個月才能回金門本島，後來一個月回家一次，每次回家都歸心似箭。他印象最深刻的是有次途中遇上東北季風增強，搭乘的小艇進水，在帶隊軍官的指揮下，他們接搭另一艘小砲艇，再轉上護航艦；小艇最後沉沒大海，所幸無人傷亡。

這一趟，陳慶虎花了6小時才回到金門本島。他說，有驚無險，終身難忘。

68年，陳慶虎調往北碇島，這裡距金門本島復國墩4.2公里，需時50分鐘。往後幾年，他就在東北碇間互相輪調。87年之後，在島上工作半個月、休假回本島半個月。

陳慶虎在69年結婚，守燈塔期間，最辛苦莫過於他的牽手謝美華。他說，「當然愧對老婆」。他感謝老婆照顧4個孩子，以前回家時盡量幫太太做家事，現在想帶著太太到處走走看看，但謝美華不想出遠門，陳慶虎也就隨她。

東碇島初來乍到的陳慶虎，被阿兵哥稱為「小鬼」；曾幾何時，他成了「阿伯」。105年，陳慶虎退休，告別48年又2個月的燈塔歲月。

解甲歸田後的陳慶虎如魚得水。他夏天種西瓜，並協助社區舉辦「新前墩西瓜節」，吸引不少鄉親和遊客，讓社區聲名大噪。而除了西瓜，其實新前墩的南瓜、地瓜、竹筍等也頗受好評。

另外，陳慶虎還種植大白菜、秋葵、花椰菜和蘿蔔等農作物，尤其大白菜生長時間較台灣長，特別回甘，纖維質又多，他說，和台灣梨山的大白菜一樣好吃。

退休後沒有工作壓力，陳慶虎清閑不少；他說，若不是為了家計，不會單槍匹馬到東北碇這麼遙遠又孤獨的地方工作。不過，他說，這個工作你不做，還是有人做；「這一輩苦一點沒關係，下一代可以輕鬆些」。

而一個地方待久了，自然有了感情。陳慶虎說，以前每天可以對著大海說話，很懷念東碇島和北碇島上自由自在的生活，期待有機會能再登島回味一下昔日看海的日子。（編輯：孫承武）1070216

金門縣金沙鎮新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（左），從任職48年的燈塔退休後樂在農事。他說，很懷念東碇島和北碇島上自由自在的生活，期待有機會能再登島回味一下昔日看海的日子。圖為他在東碇島上舊照。（翻攝照片）中央社記者黃慧敏傳真　107年2月16日金門縣金沙鎮新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（左），從任職48年的燈塔退休後樂在農事。他說，很懷念東碇島和北碇島上自由自在的生活，期待有機會能再登島回味一下昔日看海的日子。圖為他在東碇島上舊照。（翻攝照片）中央社記者黃慧敏傳真　107年2月16日

延伸閱讀》金門酸白菜有口皆碑 全靠老人家打拚

延伸閱讀》照相館沒落撿雞屎 施性賢酸白菜翻身

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP