守護燈塔近半世紀 陳慶虎回歸農家樂

金門縣金沙鎮新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（圖），守護東北碇燈塔48年多，退休後樂在農事，每年夏天種西瓜，冬天種大白菜。（翻攝畫面） 中央社記者黃慧敏傳真 107年2月16日

金門高粱酸白菜專題2（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣新前墩社區發展協會理事長陳慶虎，從任職48年的燈塔退休後，不但協助社區重新推出西瓜節，入冬以來，又忙著採收大白菜，供應廠商製作酸白菜。他說，最愛還是農事。



民國57年，17歲的陳慶虎在姑媽介紹下，遠赴烈嶼鄉南方27公里外的東碇島擔任燈塔守。在此之前，陳慶虎對燈塔沒有概念，直言全是看在待遇的分上。他說，燈塔守薪資新台幣1200元，是原本工作的一倍，為了改善家計，他才隻身遠赴離島中的離島討生活。



從金門本島到東碇搭船需3小時。他說，島上生活無聊，沒事就與阿兵哥聊天；後期島上架設小耳朵，他才有電視可以消磨時間。除了守護燈塔，他還有一個菜園子，每天拔草、澆水，退潮時採海蚵，這就是他簡單的生活。



孤懸一隅的東碇，早期全靠海軍LCM小艇運補，一個月4航次，還需軍艦隨侍在側護航；如果遇上颱風或西南氣流和東北季風強勁時，一個月能運補2次已算不錯了。陳慶虎記得有兩次，超過35天才得到運補物資。後來軍方委託民間船隻2、3天運補一次，島上生活和交通狀況才稍微改善。



陳慶虎說，剛開始，2、3個月才能回金門本島，後來一個月回家一次，每次回家都歸心似箭。他印象最深刻的是有次途中遇上東北季風增強，搭乘的小艇進水，在帶隊軍官的指揮下，他們接搭另一艘小砲艇，再轉上護航艦；小艇最後沉沒大海，所幸無人傷亡。



這一趟，陳慶虎花了6小時才回到金門本島。他說，有驚無險，終身難忘。



68年，陳慶虎調往北碇島，這裡距金門本島復國墩4.2公里，需時50分鐘。往後幾年，他就在東北碇間互相輪調。87年之後，在島上工作半個月、休假回本島半個月。



陳慶虎在69年結婚，守燈塔期間，最辛苦莫過於他的牽手謝美華。他說，「當然愧對老婆」。他感謝老婆照顧4個孩子，以前回家時盡量幫太太做家事，現在想帶著太太到處走走看看，但謝美華不想出遠門，陳慶虎也就隨她。



東碇島初來乍到的陳慶虎，被阿兵哥稱為「小鬼」；曾幾何時，他成了「阿伯」。105年，陳慶虎退休，告別48年又2個月的燈塔歲月。



解甲歸田後的陳慶虎如魚得水。他夏天種西瓜，並協助社區舉辦「新前墩西瓜節」，吸引不少鄉親和遊客，讓社區聲名大噪。而除了西瓜，其實新前墩的南瓜、地瓜、竹筍等也頗受好評。



另外，陳慶虎還種植大白菜、秋葵、花椰菜和蘿蔔等農作物，尤其大白菜生長時間較台灣長，特別回甘，纖維質又多，他說，和台灣梨山的大白菜一樣好吃。



退休後沒有工作壓力，陳慶虎清閑不少；他說，若不是為了家計，不會單槍匹馬到東北碇這麼遙遠又孤獨的地方工作。不過，他說，這個工作你不做，還是有人做；「這一輩苦一點沒關係，下一代可以輕鬆些」。



而一個地方待久了，自然有了感情。陳慶虎說，以前每天可以對著大海說話，很懷念東碇島和北碇島上自由自在的生活，期待有機會能再登島回味一下昔日看海的日子。（編輯：孫承武）1070216





金門縣金沙鎮新前墩社區發展協會理事長陳慶虎（左），從任職48年的燈塔退休後樂在農事。他說，很懷念東碇島和北碇島上自由自在的生活，期待有機會能再登島回味一下昔日看海的日子。圖為他在東碇島上舊照。（翻攝照片）中央社記者黃慧敏傳真 107年2月16日

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