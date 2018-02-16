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照相館沒落撿雞屎 施性賢酸白菜翻身

發稿時間：2018/02/16 12:50

最新更新：2018/02/16 16:51

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63歲的金門人施性賢（圖）號稱打從娘胎就會攝影，數位相機取代傳統相機後，他在中年失業。他靠撿雞屎存到東山再起本錢製作酸白菜，他說，終於翻身了。中央社記者黃慧敏攝 107年2月16日63歲的金門人施性賢（圖）號稱打從娘胎就會攝影，數位相機取代傳統相機後，他在中年失業。他靠撿雞屎存到東山再起本錢製作酸白菜，他說，終於翻身了。中央社記者黃慧敏攝 107年2月16日

金門高粱酸白菜專題3（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）63歲的金門人施性賢自稱打從娘胎就會攝影。好景不常，數位相機取代傳統相機，讓他中年失業。他靠撿雞屎存錢，以製作酸白菜東山再起，現有十多名工人。他說，終於翻身了。

來自烈嶼鄉（小金門）的施性賢說，家中從民國初年就經營照相館，阿公、父親和他代代相傳，都是以照相館為業。他說，當國軍還未來到金門之前，小金門比金門本島還熱鬧，照相館生意興隆，門庭若市。

施性賢笑說，打從在媽媽肚子就會照相了，「就好像在廟裡待久了，就會敲木魚」。談起攝影，他如數家珍，相當專業。可惜不敵科技一日千里，傳統照相館吹起熄燈號，施家在小金門和金門本島金城、山外，甚至台灣的相館都一一收攤了。

施性賢說，這是時代的變遷，不能怪誰，只是耗資新台幣500萬元的沖洗設備，才購置沒多久就慘遭淘汰，讓他欲哭無淚。他說，「欠了一屁股債，賺的錢根本不夠還」。

55歲失業。走在人生路口，施性賢徬徨無助。離開了熟悉的攝影事業，他不知要做什麼、要往哪裡走？

施性賢回憶，有一天在田間看到一位阿伯在種菜，又知道金門有人在做酸白菜，心想「我也可以可以來種菜，做酸白菜」。但摸摸口袋裡，一塊錢都沒有。他打消了念頭。因為，生活都成了問題，怎麼去種菜？

天無絕人之路。施性賢看到報上的農業輔導班資訊，得知結業後可貸款創業，雀躍不已。他報名上了課，但貸款卻被打回票，原因是貸款對象限年55歲，但他超過了一天。

施性賢說，為了生計，他什麼都肯做；為了籌募東山再起的本錢，他到雞舍撿雞屎。雞屎很臭，但工資高，施性賢忍人所不能忍，只為了一天能有2000元的收入。做了2年多，他存了十萬元，於是開始創業。

施性賢在金沙鎮大地種植大白菜、製作酸白菜，銷售給廠商。他說，起初連封裝機都買不起，漸入佳境之後，現在有了十多位工人。他倍感安慰地說：「我終於翻身了」。

冬天是大白菜豐收季節，從去年12月，施性賢就忙著採收大白菜、醃大白菜，再等待過年前後，製作酸白菜。忙完大白菜，他接著要採收黑蒜頭。他說，「我沒有休息天，一年只有7月才休息」。

不過，雖然為農事忙進忙出，施性賢卻說：「照相才是我的本業」，可見他難以忘懷經營照相館的歲月。他說，數位相機照出的照片層次不佳，底片洗出來的照門才有層次，比較好看。現在他家中鐵櫃裡，還有不少未開封的底片。

談起攝影，施性賢興致就來了，眼睛發亮。他說，要學照相，要先學景深，「不學景深，照片照不漂亮」，色彩、光線、光圈都得學。

他還提到，小學就跟著爸爸在暗房裡洗照片，由於底片一滴水都不能碰到，在暗房裡不能流汗，全天候冷氣都開著；而且成天待在暗無天日的暗房，對瞳孔不好；所幸他的視力未受到影響，只是患有乾眼症。

施性賢自豪地說，擁有第一次世界大戰時期的英國古相機，還有3、400台傳統相機，但沒有時間整理，都束之高閣，無法拿來把玩，這是他引以為憾的事。他無奈地說，現在做酸白菜全是「為了肚子」，期盼有朝一日，能重回最愛的攝影。（編輯：孫承武）1070216

攝影63歲的金門人施性賢（圖）家中從民國初年就經營照相館，數位相機取代傳統相機後，讓他中年失業；他以製作酸白菜東山再起。施性賢說，期盼有朝一日，能重回最愛的攝影。中央社記者黃慧敏攝　107年2月16日攝影63歲的金門人施性賢（圖）家中從民國初年就經營照相館，數位相機取代傳統相機後，讓他中年失業；他以製作酸白菜東山再起。施性賢說，期盼有朝一日，能重回最愛的攝影。中央社記者黃慧敏攝　107年2月16日
63歲的金門人施性賢（左）家族代代相傳以照相館為業，數位相機取代傳統相機後，讓他中年失業；他靠撿雞屎存錢並創業，種植、製作酸白菜銷售，現在已有十多位工人。中央社記者黃慧敏攝　107年2月16日63歲的金門人施性賢（左）家族代代相傳以照相館為業，數位相機取代傳統相機後，讓他中年失業；他靠撿雞屎存錢並創業，種植、製作酸白菜銷售，現在已有十多位工人。中央社記者黃慧敏攝　107年2月16日

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