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啟文堂劉氏宗親千人團拜 耆老長輩8000歲

發稿時間：2018/02/16 17:26

最新更新：2018/02/16 19:17

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中華啟文堂劉氏宗親會16日千人團拜，發放敬老金。有90名80歲以上長者親自到場。會長劉啟群（左）逐一發放敬老金，並祝福大家健康平安，活到120歲。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日中華啟文堂劉氏宗親會16日千人團拜，發放敬老金。有90名80歲以上長者親自到場。會長劉啟群（左）逐一發放敬老金，並祝福大家健康平安，活到120歲。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）中華啟文堂劉氏宗親會今天初一團拜，席開百桌，發放敬老金與獎學金。會長劉啟群宣佈將舉辦族譜競賽，無論是蒐集文物或耆老口述歷史，希望慎終追遠，承傳祖先篳路藍縷的精神。

中華啟文堂劉氏宗親會今天在大年初一祭祖，不少來自大台北地區與外縣市的鄉親，回到新店區的臨時家廟祭祖。一名父親在香火裊繞中，指著「安溪彭城」堂號的牌位，向孩子說明祖先來自福建泉州府安溪縣，先祖於乾隆15年搭船來台。

新店十四張原有的古建築，都是劉氏族人清代在台灣開墾時的見證，創建於清光緒年間的大坪林啟文堂，是劉氏家廟，具有開發墾拓史與建築藝術價值，已經登錄為歷史建築。啟文堂原址因興建環狀捷運線而拆除，易地重組後將是台灣最大型、保存最完整的傳統歷史建築群。

宗親會長劉啟群今天在新春團拜時，發下豪語，希望等劉氏家廟3年後重組落成，宗親的團拜會更盛大，成為北台灣的盛事。大年初一1000人的大團拜，顯示團結力量，盛況在都會區的新北市相當罕見。

宗親會今天團拜時也發放敬老金，有90名80歲以上長者親自到場。劉啟群逐一發放敬老金，並祝福大家健康平安，活到120歲。長輩合影人數，合計逾8000歲。

會中同時發放國小到博士班的獎學金，為了敬老尊賢，100桌的餐會由最年長的96歲長輩劉含少喊開動，與祝福新年快樂。93歲的劉長壽也摸彩頒獎品給晚輩，顯示新春喜氣與對晚輩的祝福。

劉啟群受訪表示，為讓年輕一輩飲水思源並慎終追遠感念祖先的胼手胝足，今年將舉辦族譜競賽，透過創新的各種題材或台灣堡圖、或清朝與日據時代官方證明，彌補族譜的不足，甚至，小學生也可彩繪出自己的祖父母，並強調兩性平權，女性事蹟也列入族譜。

宗親族人在各行業事業有成，捐助獎助學金與敬老金，劉啟群與宗親會副會長劉雙全、理監事等人，還致贈檀木製作的「學童入學家族紀念印章」給小學一年級的新生，代表長輩對劉氏子孫的期許與祝福。（編輯：陳清芳）1070216

影片來源：中央社
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