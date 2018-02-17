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百年公廳千人祭祖 大肚趙三公人丁旺

發稿時間：2018/02/17 09:30

最新更新：2018/02/17 09:55

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台中市大肚區趙三公的子孫們在年節期間都會返回位於大肚祖厝的公廳祭祖，每逢過年就會出現上千人次輪流祭祖的奇觀。（趙家人提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月17日台中市大肚區趙三公的子孫們在年節期間都會返回位於大肚祖厝的公廳祭祖，每逢過年就會出現上千人次輪流祭祖的奇觀。（趙家人提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年2月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）農曆春節家戶都得祭祖，台中市大肚區趙三公的子孫們在年節期間都會返回位於大肚祖厝的公廳祭祖，上千祭祖人次穿梭公廳川流不息，金爐還曾掃出六大袋的紙錢飛灰，蔚為奇觀。

走過熱鬧的大肚街道，轉身彎進一處小巷道內，兩旁景色立即改變，一畦畦的小菜園取代了一間間的商店，靜謐的空氣中，只聽見風拍打樹葉發出的沙沙聲，眼前一座被多幢的護龍拱立的三合院，安靜地佇立在村落一隅。

這是大肚趙三公流傳已有百年的公廳，三合院的白色圍牆內，門邊左右各種一棵柏樹，讓人難以想像，如此恬靜的鄉村景色，每逢過年就會出現上千人次輪流祭祖的奇觀。

趙氏在大肚為大姓，300多年前即居住在此處，也因世居大肚趙姓人家居多，而有「大肚趙一半」之說，依照祖譜上記載，當時有趙姓三兄弟從中國遷徙到大肚一帶開墾，大哥定居在永和里、二哥則住在磺溪里、老三則選擇了大東里。

台中市大肚區大東里趙家有個不成文的祭祖規定，年節期間子孫們都得回到祖厝公廳祭祖，平時散居台灣各地的子孫，每逢農曆新年，都會返回公廳，向已故親人致意。

今年75歲的趙清正表示，已故先人曾有交代過，祖先不能分家，至今散居台灣各地的趙家子孫，無論路途多麼遙遠，每年過年都還是會回到公廳祭祖。

趙三公的公廳平日僅放置6張桌子供人放置祭品，過年期間因返鄉祭祖的子孫眾多，除追加桌子外，還得派上長板凳助陣，桌椅交疊相連，一路自三合院的內廳延續到外廳，祭祖陣容浩大。

嫁到趙家已逾40年的蔡秀真表示，依照傳統習俗，過年時必須在神桌上放置發糕「壓年」，過年期間趙家子孫回到公廳祭祖，家家戶戶的發糕擺放在神桌上，一碗碗發糕堆積成發糕山，頗為壯觀。

「初一早、初二早、初三睏到飽」這樣的過年俗諺也落實趙家公廳祭祖上，許多人崇信越早拜越好，多選擇早起準備祭祖，甚至還有人會互別苗頭爭搶第一。

年逾百年的趙三公公廳因歷史悠久，現雖還能看見門檻，不過，門板早已不知去向，75歲的趙家子孫趙清正指出，公廳採24小時開放，方便大家任何時間都可以祭拜。

趙家子孫開枝散葉後散居各地，過年時節才會返鄉祭祖，「原來我們是親戚呀！」相認的驚嘆聲，常在過年期間自公廳傳出，在外地相識的人們，返鄉祭祖後，赫然發現彼此為同宗族的宗親血脈，不禁讚嘆緣分真奇妙。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070217

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