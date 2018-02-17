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一塊木板一根鐵鋤 延續百年公廳輪值傳統

發稿時間：2018/02/17 09:31

最新更新：2018/02/17 09:54

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大肚趙三公「公廳」的輪值打掃，現由仍住在當地的趙氏宗親負責，傳承百年的木製輪值簽與鐵製小鋤頭布滿歲月的痕跡。中央社記者趙麗妍攝 107年2月17日大肚趙三公「公廳」的輪值打掃，現由仍住在當地的趙氏宗親負責，傳承百年的木製輪值簽與鐵製小鋤頭布滿歲月的痕跡。中央社記者趙麗妍攝 107年2月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）大肚趙三公「公廳」的輪值打掃，由仍住在當地的趙氏宗親負責，一塊木製輪值簽、一把鐵製小鋤頭的傳遞，決定哪家輪值，輪值天數以家中的房間數計，輪值傳統流傳至今已逾百年。

拿起斑駁的木板，正面還可清楚看見黑色字體寫著「趙三公敬香輪值簽」字樣，木板背面，斑駁的字體僅可看出漫長歲月的洗禮，內文早已無法辨識。

趙清正指出，輪值公廳的主要工作為早晚燒香，維持公廳內外的清潔，當上家輪值天數結束後，會將小鋤頭、輪值簽傳遞到下家，一家一戶的傳遞下去，維持公廳香火不斷。

傳承百年的木製輪值簽，在傳遞時木板曾經斷裂，宗親們以現代製的膠帶層層纏繞，保持輪值簽原貌，讓輪值簽能繼續傳遞公廳輪值的使命。

握著鐵製小鋤頭的長條握柄，粗糙坑疤的表面布滿歲月輪值的痕跡，輪值的宗親們以鋤頭掘出金爐內的香灰碎屑，一袋袋裝好，上家輪值結束前，必須先將公廳香爐、金爐都清理乾淨後，才能交給下家。

公廳打掃日數是依照各家擁有的房間數來計算，趙家耆老指出，過去農業社會的傳統觀念中，房間數越多表示占地越廣。

以趙清正家為例，早期家中房間數多，每次輪到打掃公廳的輪值天數也多，現在房間數雖已減少，但他們仍依照昔日的打掃天數打掃。

隨著時代變遷，許多人早已搬離，打掃公廳的輪值由現仍居住在此的趙姓子孫們負責，嫁到趙家已逾40年的蔡秀真表示，以前輪值戶數多，1年僅有1次輪值機會，現在戶數減少，很快會再接到輪值，1年有3次輪值機會。

趙清正指出，公廳輪值雖有規定，但卻沒有實際登記，為配合現代人的生活步調，有時若遇到輪值戶要出遠門，就會提前將輪值簽交給下家，下家從不會多過問，展現了大肚村莊風俗純樸、人情互助的一面。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070217

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