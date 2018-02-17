公廳設蜂穴上 犁頭符避邪保安

大肚趙三公將公廳設在蜂穴上，屋頂上有座喇叭形狀的「犁頭符」，趙家祖厝一帶逾百年來無災情發生，後人歸功犁頭符的保祐。中央社記者趙麗妍 107年2月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）大肚趙三公盼後代人丁興旺，將公廳設在蜂穴上，屋頂有座喇叭狀的「犁頭符」，避免他人作法壞了風水，也有避邪之用，趙家祖厝一帶逾百年無災情發生，後人歸功犁頭符的保祐。



趙家三兄弟對後代的期待不同，大哥期待後代平平安安，二哥希望後代重視文風，老三則盼後代人丁興旺，當地耆老指出，趙三公的公廳就設在風水學的蜂穴上，期盼能多子多孫。



趙三公公廳的屋頂上還有一座形狀像喇叭的犁頭符，當地耆老指出，所謂的犁頭符就是將符咒塞進耕田用的犁具，因擔心犁咒遭風吹雨淋有所毀損，特地以陶土捏製成喇叭形狀加以遮蔽。



文化工作者王立任指出，「繪圖魯班經」中提過，「瓦將軍」是屋頂上陶瓦走獸的總管，可克制屋角的煞氣，早期因為陶偶難取得，多以燒製陶製品，包括花盆、火爐、或手邊器物代替，主要是避邪之用。



趙清正表示，早期庄內屋宅的屋頂都以稻草覆蓋，煮飯、燒水都是燒稻草和木柴，家裡堆放許多乾草，但庄內從未發生過火災，記得小時候庄內有個小孩很喜歡在草堆中玩火，每次火一點燃，馬上就會被人發現，立即撲滅，村人深信那是犁頭符發揮避邪作用。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070217