保育動物數量少 配對需數年

台北市立動物園在動物保育上逐漸增加比重，不過，推動過程中困難重重，圖為成功運送至六福村配對的長頸鹿「宵璋」。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年2月17日

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市立動物園在動物保育上逐漸增加比重，但因保育動物數量少，必須跨縣市、甚至跨國配對與調度，同時考量動物習性，從計畫至完成，需要數年。



動物園發言人曹先紹認為，保育是動物園存在的價值，不過，推動過程中困難重重，「珍貴的保育類動物個體數不會太多，久而久之會出現近親繁殖」，他說，為強化域外圈養族群遺傳多樣性，得找尋「新血緣」。



他接受中央社訪問時表示，正因保育類動物個體數少，同時擁有專業技術、活體、個體的典藏單位自然也不多，加上每種動物習性不同，增添運送難度，尤其國際間的調度，還要考量檢疫問題，而從談成至運送，皆需數年。



像是民國104年從法國、捷克來台的非洲野驢「Daila」、「Gina」、「Lucas」，以及105年從波蘭來台的金剛猩猩「迪亞哥」，皆是經過漫長的申請、協商，經陸運、空運才輾轉抵達，整個過程約3、4年，如今，非洲野驢成功在動物園繁衍下一代，開啟新頁。





台北市立動物園在動物保育上逐漸增加比重，但因保育動物數量少，必須跨縣市、甚至跨國配對與調度，同時考量動物習性，從計畫至完成，需要數年，圖為非洲野驢。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年2月17日

又如動物園長金仕謙多年前救傷一隻黑面琵鷺「台北」，民國99年時送到日本多摩動物園參與保育繁殖合作計畫，順利找到配偶，並成功孵化2隻小雛鳥，日方原訂前年底要讓「台北」返鄉，讓故事延續下去，但在上飛機之前，爆發高原性禽流感，「台北」的返鄉路遙遙無期。



跨國調度動物難度本就高，即使國內跨縣市也有困難，如動物園長頸鹿家族個體少，出現近親繁殖情形，105年要將一隻小長頸鹿「宵久」送往六福村主題樂園相親，還沒有離開園區，就在搬運過程中死亡。



曹先紹坦言，長頸鹿個性敏感、容易緊張，加上身材高，運送時要考量年齡、性格，通常需時1至2年，當時為了讓「宵久」習慣運送箱籠，保育員耐心等待，仍發生悲劇，此事對動物園而言，是個深刻教訓，將更審慎盤點並修正運送技術，去年便成功運送長頸鹿「宵璋」到六福村配對。（編輯：李亨山）1070217



