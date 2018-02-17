中興文創園區 見證台灣紙業繁華與衰退

宜蘭中興文創園區現在是文青旅遊新亮點，園區內斷裂、斑駁的煙囪旁，搭配著老建築灰黑的牆面，斷垣殘壁中雖呈現風華盡落風貌，但怎麼拍照都充滿另類「工業風」的美感。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年2月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）位於宜蘭縣五結鄉的中興文創園區，去年7月試營運後，成為文青旅遊新亮點。這裡曾是政府接管成立的造紙工廠，因政局變化，以中興紙業退場，見證紙業興衰繁華與衰退歲月。



「火車行道二結埔，兩支煙筒平大箍」，中興紙業過去是五結鄉二結地區最重要的地標，昔日當火車從台北駛回宜蘭，經過蘭陽溪之後，兩支一樣大的煙囪就從遠處迎接歸來的遊子，那時紙廠早已深植在當地人的心中。



談起它的歷史，約可分為1916年到1932年的初始期、1933年到1945年的成熟期、1946年到2000年的轉型期，還有2001年至今的蛻變期。



根據相關史料記載，日治時期的蘭陽地區因製糖產業擁有豐富的蔗渣，加上對用紙的需求，就曾為製紙產業埋下發展契機，也曾有日本人在當地以蔗渣為原料做成皮紙，但之後因營運問題不再生產。



中興紙業的前身可回溯自昭和10年（1935年）創立的「臺灣興業株式會社」；1945年台灣光復後隔年，國民政府接管成立「臺灣紙業股份有限公司」，1959年轉為國營事業型態，正式成立「臺灣中興紙業股份有限公司」，成為當時台灣造紙業唯一公營事業，隨後也在當時省政府要求下，以企業經營的精神，協助新聞事業發展，生產新聞紙，成為台灣報業供給者。



然而，隨著大環境的通貨膨脹影響，加上之後政策鬆綁，進口新聞紙材料的輸入，讓紙廠面臨嚴峻考驗，虧多盈少的情況逐漸明顯，關廠、民營化的聲浪一一浮現。



2001年，占地近32公頃的中興紙業最後還是面臨停工熄燈命運，員工集資另外成立「興中紙業股份有限公司」，並承租園區內北側的廠房及土地，至今仍在營運，但約有一半土地從此荒廢。



2013年，宜蘭縣政府在以資金取得土地後，確定開發模式，利用荒廢園區內其中約8公頃的土地及舊倉庫，規劃以文創產業為核心的中興文創園區空間，並在去年起對外試營運。



走過83個年頭，中興紙業園區從過去生產新聞用紙，兼製鈔票用紙、獎券紙、衛生紙、道林紙等，直到現在蛻變成為宜蘭文青旅遊新景點，開啟中興老廠房重生運用的新契機。（編輯：卞金峰）1070217