昔日中興紙業 緊繫員工眷屬人情關係

中興紙業的前身曾在二次世界大戰時遭美軍轟炸，多人死傷。其中，今年高齡89歲的老員工林百連（圖）在那場意外後，倖存活下來。他已變形的膝蓋傷痕，永遠見證當時戰火無情。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年2月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭中興紙業的前身曾歷經二次世界大戰炮火的摧殘，政經局勢更迭，走完83年的歲月。中興紙業昔日存在時，除提供當地居民工作之外，也照應眷屬的生活起居，緊繫著人情關係。



中興紙業的前身是日本人創立的「臺灣興業株式會社」，1945年第二次世界大戰時曾經成為美軍轟炸的對象，當時廠區的鍋爐間、蒸煮室、辦公室、倉庫、置材場都遭炸毀，損失慘重，甚至連廠區內的大煙囪也被炸到只剩半截，多人死傷。其中，今年高齡89歲的老員工林百連在這場意外後，倖存活下來。



林百連回憶，1945年元月3日當天上午7時，他才剛到廠房上班時，就聽到天際傳來與日本軍機不一樣的飛行聲響，許多員工在無預警情況下被炸死，轟炸引起的大火吞噬許多機械設備與廠房；等他一陣耳鳴清醒後，發現廠房天花板都已不見，看到天空，自己的衣褲也被炸到殘破不堪，雙腿都是血。



「為何當初有防衛團，但都沒有事先發布空襲警報？」他表示，之後轟炸機再度來襲，許多員工趕緊跑出廠房，他也在同事互相擁抱著，躲在樹林內才躲過一劫。事隔73年後，他對於同事的枉死仍耿耿於懷，如今最大願望就是希望政府能早日為這些亡者建立紀年碑。



退休老員工吳光遠告訴中央社記者，早期紙廠的最主要能源是靠蒸氣，除用來蒸煮紙漿之外，還可用來烘紙。當時有員工還會在蒸氣設備擺上蒸籠，煮出來的飯菜特別好吃。



吳光遠說，當時是因報社要解禁，新聞紙業需求量增加，他才於民國72年進入紙廠工作。過去紙廠主要有10部機器，每一台24小時分別生產不一樣用紙，除新聞紙一天最高可生產300噸之外，還有牛皮紙、油封紙、鈔票紙等。



今年63歲的宜蘭大二結文教基金會董事長林奠鴻常說，他自己是吃紙漿長大的，因為雙親過去都在紙廠上班，提供家中穩定重要的經濟來源。紙廠交通車不只載送員工上下班，還會利用往返空車的時間，細心送員工眷屬或孩童去市場買菜、上下課、甚至在晚上去逛夜市。



此外，早期在生活不是很富裕時，紙廠內也設有中山堂電影院，這樣不錯的福利曾是生活一部分。



林奠鴻表示，由於早期一般民眾沒有經濟能力購買衛生紙，只能用很粗糙的抄紙。當時唯有在紙廠上班的人才有機會享用紙廠生產的衛生紙。那時，每個月配發的衛生紙還分兩種，一般員工分到的較粗，若是主管會分到較高級衛生紙。



林奠鴻向中央社記者說，昔日當地若有節慶時，外地親友到他家作客後，還會送他們衛生紙當伴手禮。另外，當時紙廠也生產外面工廠都沒有的鈔票紙，中央銀行那時印製鈔票所需的紙張都是中興紙廠生產提供，所以員工都有光榮感，但員工上下班都要全身檢查，擔心有人把鈔票紙拿到外面偷偷印製，所以中興紙業在過去台灣造紙業上佔有重要指標。



他認為，文化若不以謙卑、嚴肅的態度去妥善經營，之後會慢慢消失於無形，所以需要時間與人力去長期累積。面對中興文創未來的規劃，應把文化當成主體，而非工具，進駐的文創產業也應以宜蘭特色為主，以免紙廠文化在基地內消失。（編輯：卞金峰）1070217