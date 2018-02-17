/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 羽生結弦初二路況大樂透
>rss

昔日中興紙業 緊繫員工眷屬人情關係

發稿時間：2018/02/17 09:43

最新更新：2018/02/17 12:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 中興紙業的前身曾在二次世界大戰時遭美軍轟炸，多人死傷。其中，今年高齡89歲的老員工林百連（圖）在那場意外後，倖存活下來。他已變形的膝蓋傷痕，永遠見證當時戰火無情。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年2月17日中興紙業的前身曾在二次世界大戰時遭美軍轟炸，多人死傷。其中，今年高齡89歲的老員工林百連（圖）在那場意外後，倖存活下來。他已變形的膝蓋傷痕，永遠見證當時戰火無情。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年2月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭中興紙業的前身曾歷經二次世界大戰炮火的摧殘，政經局勢更迭，走完83年的歲月。中興紙業昔日存在時，除提供當地居民工作之外，也照應眷屬的生活起居，緊繫著人情關係。

中興紙業的前身是日本人創立的「臺灣興業株式會社」，1945年第二次世界大戰時曾經成為美軍轟炸的對象，當時廠區的鍋爐間、蒸煮室、辦公室、倉庫、置材場都遭炸毀，損失慘重，甚至連廠區內的大煙囪也被炸到只剩半截，多人死傷。其中，今年高齡89歲的老員工林百連在這場意外後，倖存活下來。

林百連回憶，1945年元月3日當天上午7時，他才剛到廠房上班時，就聽到天際傳來與日本軍機不一樣的飛行聲響，許多員工在無預警情況下被炸死，轟炸引起的大火吞噬許多機械設備與廠房；等他一陣耳鳴清醒後，發現廠房天花板都已不見，看到天空，自己的衣褲也被炸到殘破不堪，雙腿都是血。

「為何當初有防衛團，但都沒有事先發布空襲警報？」他表示，之後轟炸機再度來襲，許多員工趕緊跑出廠房，他也在同事互相擁抱著，躲在樹林內才躲過一劫。事隔73年後，他對於同事的枉死仍耿耿於懷，如今最大願望就是希望政府能早日為這些亡者建立紀年碑。

退休老員工吳光遠告訴中央社記者，早期紙廠的最主要能源是靠蒸氣，除用來蒸煮紙漿之外，還可用來烘紙。當時有員工還會在蒸氣設備擺上蒸籠，煮出來的飯菜特別好吃。

吳光遠說，當時是因報社要解禁，新聞紙業需求量增加，他才於民國72年進入紙廠工作。過去紙廠主要有10部機器，每一台24小時分別生產不一樣用紙，除新聞紙一天最高可生產300噸之外，還有牛皮紙、油封紙、鈔票紙等。

今年63歲的宜蘭大二結文教基金會董事長林奠鴻常說，他自己是吃紙漿長大的，因為雙親過去都在紙廠上班，提供家中穩定重要的經濟來源。紙廠交通車不只載送員工上下班，還會利用往返空車的時間，細心送員工眷屬或孩童去市場買菜、上下課、甚至在晚上去逛夜市。

此外，早期在生活不是很富裕時，紙廠內也設有中山堂電影院，這樣不錯的福利曾是生活一部分。

林奠鴻表示，由於早期一般民眾沒有經濟能力購買衛生紙，只能用很粗糙的抄紙。當時唯有在紙廠上班的人才有機會享用紙廠生產的衛生紙。那時，每個月配發的衛生紙還分兩種，一般員工分到的較粗，若是主管會分到較高級衛生紙。

林奠鴻向中央社記者說，昔日當地若有節慶時，外地親友到他家作客後，還會送他們衛生紙當伴手禮。另外，當時紙廠也生產外面工廠都沒有的鈔票紙，中央銀行那時印製鈔票所需的紙張都是中興紙廠生產提供，所以員工都有光榮感，但員工上下班都要全身檢查，擔心有人把鈔票紙拿到外面偷偷印製，所以中興紙業在過去台灣造紙業上佔有重要指標。

他認為，文化若不以謙卑、嚴肅的態度去妥善經營，之後會慢慢消失於無形，所以需要時間與人力去長期累積。面對中興文創未來的規劃，應把文化當成主體，而非工具，進駐的文創產業也應以宜蘭特色為主，以免紙廠文化在基地內消失。（編輯：卞金峰）1070217

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP