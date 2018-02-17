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雲林地方文化館節 走春參觀特色展覽

發稿時間：2018/02/17 12:07

最新更新：2018/02/17 12:29

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雲林縣政府文化處長林孟儀17日表示，從地方學出發，串聯山線、平原到海濱的10多處文化館，邀民眾走春參觀特色展覽，圖為詔安客家文化的特色民俗展覽。中央社記者葉子綱攝 107年2月17日雲林縣政府文化處長林孟儀17日表示，從地方學出發，串聯山線、平原到海濱的10多處文化館，邀民眾走春參觀特色展覽，圖為詔安客家文化的特色民俗展覽。中央社記者葉子綱攝 107年2月17日

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）配合文化部推動地方知識學建構政策，雲林縣從地方學出發，串聯山線、平原到海濱的10多處文化館，包括斗六繪本館、斗南他里霧生活美學館等，邀民眾走春參觀特色展覽。

雲林縣政府文化處長林孟儀今天告訴中央社記者，2018雲林地方文化館節，各館推出特色展覽及體驗活動，例如詔安客家文化館猜燈謎、黃金蝙蝠館及北港文化中心迎春體驗活動等。

林孟儀指出，展期到20日截止的文化館節，請民眾把握機會參加「布袋戲後場音樂展」、「詔安客家年俗展」等地方學主題展及110場活動，農曆春節體驗不一樣的地方文化走春。

參與的場館有在虎尾的雲林布袋戲館及故事館、北港文化中心及工藝坊、崙背詔安客家文化館、二崙故事屋、斗南他里霧生活美學館、水林黃金蝙蝠生態館、斗六繪本圖書館及行啟紀念館和雲中街生活聚落、西螺延平老街文化館等。

林孟儀表示，活動期間參觀地方學主題展，參加刮刮樂活動，就有機會獲得免費贈送一份地方文化館特色文創商品，送完為止，相關訊息歡迎上雲林縣政府文化處臉書專頁查詢。（編輯：管中維）1070217

雲林縣政府文化處長林孟儀17日表示，從地方學出發，串聯山線、平原到海濱的10多處文化館，邀民眾走春參觀特色展覽，圖為斗六繪本館展出各國繪本。中央社記者葉子綱攝 107年2月17日雲林縣政府文化處長林孟儀17日表示，從地方學出發，串聯山線、平原到海濱的10多處文化館，邀民眾走春參觀特色展覽，圖為斗六繪本館展出各國繪本。中央社記者葉子綱攝 107年2月17日
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