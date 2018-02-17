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回娘家團圓辦桌 高雄內門席開500桌

發稿時間：2018/02/17 16:04

最新更新：2018/02/17 16:54

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大年初二回娘家，高雄市內門區農會17日舉辦辦桌團圓活動，席開500桌，場面熱鬧，圖為活動一景。（內門區農會提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月17日大年初二回娘家，高雄市內門區農會17日舉辦辦桌團圓活動，席開500桌，場面熱鬧，圖為活動一景。（內門區農會提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月17日

（中央社記者程啟峰高雄17日電）大年初二回娘家，高雄市內門區農會及茄萣區兩間宮廟舉辦辦桌團圓活動，內門農會席開500桌，場面熱烈；梓官區有初二掃墓習俗，掃墓人潮把納骨塔及墓地附近道路擠得水洩不通。

內門有「總舖師的故鄉」之稱，內門農會結合當地總舖師中午推出「初二歡喜回娘家、團圓鬥陣吃辦桌」活動，現場席開500桌，現場民眾扶老攜幼在暖暖冬陽下歡喜赴宴，立委陳其邁、趙天麟、邱議瑩等人也到場共襄盛舉，場面熱烈。

內門區農會總幹事洪輝煌表示，農會辦回娘家吃辦桌活動今年邁入第五屆，請來當地總舖師選用放山雞等在地食材，製作封肉、鮮魚、雞湯等美味料理，每桌新台幣4500元，一推出即被民眾秒殺搶訂。

洪輝煌說，第一屆不到200桌，去年增至400桌，今年更爆增至500桌，除桌菜料理外，農會還加碼致贈龍眼、鳳梨製作的「龍鳳酥」、醃漬樹子及披薩等伴手禮，現場還有抽獎助興，有電視、自行車等獎品，可說「有吃又有拿」。

另外，茄萣區金鑾宮、萬福宮中午也舉辦回娘家團圓辦桌，共計席開近300桌。廟方請來總舖師在廟埕辦流水席，有烏魚子、石斑、魚翅、大蝦等澎湃海鮮料理，叫好又叫座。

廟方鑑於庄內大部分年輕人離鄉背井外出工作，家裡大多剩老人家，過年期間許多人家不開伙，餐廳又訂不到位，女婿陪老婆回娘家經常要為團圓飯傷透腦筋。為服務鄉親，已一連多年推出回娘家團圓辦桌活動，由於物超所值，辦桌桌次年年增加。

初二回娘家，高雄市梓官區有返鄉掃墓習俗，梓官區各納骨塔及墓地一早湧進大批祭祖人潮，把附近道路擠得水洩不通，高市消防局也派員宣導，籲請祭祖民眾小心用火。（編輯：管中維）1070217

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