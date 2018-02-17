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澎湖防區留守官兵辦球類競賽 舒展身心

發稿時間：2018/02/17 18:52

最新更新：2018/02/17 20:52

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農曆春節，澎湖防區三軍官兵除戰備留守外，分別舉辦舞獅舞龍與球類競賽，讓執行春節戰備留守官兵歡度新年。中央社 107年2月17日農曆春節，澎湖防區三軍官兵除戰備留守外，分別舉辦舞獅舞龍與球類競賽，讓執行春節戰備留守官兵歡度新年。中央社 107年2月17日

（中央社澎湖縣17日電）農曆春節假期，澎湖防區三軍官兵除戰備留守外，還分別舉辦有舞獅舞龍等傳統技藝與球類競賽，讓執行春節戰備留守官兵舒展身心，在基地內歡度春節。

澎防部所屬的裝騎營、防空連、戰車營、混砲營等單位，除了留守的戰備勤務官兵外，在大年初一與初二，分別在澎防部舉辦新春團拜，防區指揮官黃金財中將除向官兵祝賀春節快樂外，也期勉防區官兵在年度的各項戰備演訓、民事及軍紀安全維護都要做好完善的規劃，落實執行，讓年度各項任務都能順利達成。

澎防部所屬各部隊的戰鼓、舞龍、舞獅等傳統技藝演出，動作整齊畫一，贏得在場參演的各部隊官兵熱烈掌聲，指揮官也一一致贈加菜金。

空軍馬公基地勤務隊在春節戰備之餘，也安排有壘球、籃球類系列活動，慰勞留守官兵，隊長游添銘也與官兵同場競技，並致贈每位留守官兵新春紅包，期許新的一年，全體同仁持續秉持發揚空軍筧橋精神，爭取最高榮譽。（編輯：李亨山）1070217

農曆新年，澎湖防區三軍官兵除戰備留守外，還舉辦舞獅舞龍與球類競賽，讓執行春節戰備留守官兵在基地內歡度新年。中央社 107年2月17日農曆新年，澎湖防區三軍官兵除戰備留守外，還舉辦舞獅舞龍與球類競賽，讓執行春節戰備留守官兵在基地內歡度新年。中央社 107年2月17日
農曆春節，澎湖防區三軍官兵除戰備留守外，分別舉辦舞獅舞龍與球類競賽，讓在基地執行春節戰備的留守官兵歡度新年。中央社 107年2月17日農曆春節，澎湖防區三軍官兵除戰備留守外，分別舉辦舞獅舞龍與球類競賽，讓在基地執行春節戰備的留守官兵歡度新年。中央社 107年2月17日
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