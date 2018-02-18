林內烏塗鐵馬驛站 牽引社區友善環境

雲林縣林內鄉烏塗村濁水溪畔有座濁水發電廠，是當地居民聚集的轉捩點，許多鄉間故事也由它而起。中央社記者葉子綱攝 107年2月18日

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）林內鄉烏塗村濁水溪畔有一座濁水發電廠，是當地居民聚集的轉捩點，鄉間故事由它而起，後方一座鐵馬驛站，串聯自行車道與田園秘境，烏塗芋頭、鹽棧的故事由此展開。



從台三縣道路轉入雲154縣道，好似隱身在塵囂中鄉野，林內烏塗得天獨厚在濁水溪沖積河床的沃土上，由先民開墾形成聚落，建於日據時期1923年的濁水發電廠，更是居民從各方聚集的動力，當道路兩旁看到芋頭田，就知道烏塗到了，芋頭與烏塗的台語發音相近，似乎注定要成為當地特產。



烏塗社區發展協會總幹事、烏塗村長曾勝棋說，烏塗鄉間蜿蜒著自行車道，吸引騎鐵馬愛好者絡繹於途，但沒有一處適當休憩點，就在濁水發電廠後方，種植8年的肉桂樹成蔭，鐵馬驛站在社區居民合力整建下成形，且成為今年雲林縣社區PK賽20名獲獎晉級者之一。



雲林縣政府在2004年2月4日將濁水電廠登錄為縣定古蹟，距離建成運轉的1923年至今有95年歷史，本身受過導覽訓練的曾勝棋說，烏塗的發展與發電廠有密切關係，興建當時各方工人湧入，聽耆老說，有上千人進駐，烏塗開始繁華，商店林立，電廠建成後有人落地生根，聚落更擴大。



當時的烏塗，種植番薯、稻米、養豬居多，曾勝棋回憶耆老說故事，後來因為利潤好，農民跟著種菜瓜，一段時間後與日本契作菊花，因為夜間要點燈，烏塗曾有「不夜城」之稱，電影「芳草碧連天」更以烏塗菊花田為主要場景，烏塗名聲大噪一時。





雲林縣林內鄉烏塗社區發展協會總幹事曾勝棋說，約20年前起有農民種植芋頭，水淹芋田避免長草，當地也不缺水源，加上中盤商契作收購，吸引農民跟進，芋頭成烏塗新興特產，芋田綿延也變成當地景致。中央社記者葉子綱攝 107年2月18日

曾勝棋說，大約在20年前，發現有農民種植芋頭，水淹芋頭田避免長草，當地又不缺水源，加上中盤商契作收購，吸引農民紛紛跟進，芋頭成了烏塗的新興特產，聞名遐邇。



近年來，從公務員退休的曾錦洲返鄉，開闢田園秘境種植有機咖啡，他說，在濁水溪畔種植有機咖啡，響應有機栽培，除了他之外，當地和興聚落還有百香果、檸檬、蔬果的有機農園，都有認證，無形中成為友善環境的招牌。



田園秘境有機咖啡農園就在鐵馬驛站旁，曾錦洲妻子李麗春也是導覽員，她開玩笑地說，好像是驛站的常駐守護員，與遊客分享有機農園對環境、對人的種種好處，獲得許多熱烈迴響。



烏塗還有秘境故事，當地有「鹽讚」之名，同樣是公務員退休、現在回到故鄉投入社區導覽的陳坤進說，其實有小典故，當時鹽商從沿海運鹽要去南投山城販賣，途經烏塗已經傍晚時分，就搭建草寮過夜，聚集成「鹽棧」，後來演變成「鹽讚」發音。



陳坤進道出另一則故事，曾聽耆老說，先民去南投竹山買竹，綑綁放後流溪中，人坐其上，順流到北港賣竹子，再買當地特產用扁擔挑著走回烏塗，水運竹子的故事，至今仍讓後代津津樂道。



曾勝棋說，位在雲154縣道旁的烏塗農產推廣中心，正在興建食農教育園區，讓民眾下田種植芋頭，還有縮小版濁水溪戲水區，將來串聯發電廠、鐵馬驛站、有機農園、水利博物館的遊程，烏塗將帶引民眾體驗更多的鄉野驚奇。（編輯：方沛清）1070218



