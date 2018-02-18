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林內湖本山林休憩 涼亭道出秘境故事

發稿時間：2018/02/18 09:39

最新更新：2018/02/18 13:37

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雲林縣林內鄉湖本幸福公園歇腳亭，讓往來湖本及坪頂的民眾能有個歇腳處，更成為社區居民談天說地的新去處。中央社記者葉子綱攝　107年2月18日雲林縣林內鄉湖本幸福公園歇腳亭，讓往來湖本及坪頂的民眾能有個歇腳處，更成為社區居民談天說地的新去處。中央社記者葉子綱攝　107年2月18日

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）林內湖本的純樸之外，還是只有純樸可以形容，山林的寧靜，令人自然而然不敢大聲喧譁，深怕引起驚嚇，就在村子裡溪流邊的休憩涼亭，一則則秘境故事娓娓道來。

從台三線公路，在林內九芎林轉往白馬寺的道路，轉進去立即有股寧靜感一湧而來，來到溪邊的幸福公園，看到像媽祖后冠的涼亭、一旁歇腳亭、虎尾寮、黃金屋，還有露營區、烤肉區的大草坪，與山林的翠綠和靜謐輝映著。

湖本社區發展協會理事長陳山溪，帶著總幹事許文謀和志工張碧霞、吳彩屏、李繡英一行人，當起導覽員，述說當地幸福公園涼亭獲得今年雲林縣社區PK賽20名晉級者之一的故事。

陳山溪說，幸福公園涼亭的土地，在社區居民的擔保下，從處女地開發而成，讓往來湖本及坪頂的運動民眾，有個歇腳的地方，這塊依山傍水的綠地，更成為村民聚集談天說地的新去處。

其實在這塊綠地上，有多座令人驚艷的建物，土木工程師傅的許文謀說，就地取材由居民提供廢棄不要的木料，用茅草當屋頂，搭建雙傾斜頂的虎尾寮，是田間放工具處所，現在已不復見，有種感覺是找回失去的古早記憶。

在虎尾寮後方有座「黃金屋」，大家講到這裡，就摀著嘴巴笑，顧名思義讓人馬上聯想到是廁所，接著七嘴八舌說著，早期沒有衛生紙，削竹片來用，還惟妙惟肖形容上廁所躲避「噴漿彈射」的聲音與動作，大夥兒講著講著笑成一團。

從事汽車修護的陳山溪用驕傲的口吻說，為了方便遊客手機充電，幸福公園涼亭內設有USB充電站，屋頂裝置太陽能，裡面安裝定時開關的照明燈，讓遊客或村民休憩時，感覺得到貼心的構思與裝置。

湖本原先以天然十景聞名，但如今多已荒蕪，倒是國外引進的巨竹，成為當地特產之一，還影巨竹園，像極媽祖后冠的涼亭就是用它搭建；還有用台灣蘆竹編成的掃把也是特色，陳山溪現在仍擔任講師，傳授袖珍型蘆竹掃把的編織技巧。

志工們你一言我一語，說著湖本整個村都是生態村，蜿蜒的大埔溪牽動著全村的脈動，當地居民堅持保護八色鳥棲息地生態環境的奮鬥過程，聞名國際，雖然中央山脈低海拔處都可見鳥蹤，但林內湖本仍被譽為八色鳥故鄉，吸引國內外賞鳥人士絡繹於途。

志工們還說，參加社區營造及導覽，大家樂在其中，得到身體健康，即使九旬阿嬤至今熱烈參與，傳承編織蘆竹掃把的技藝，社區發展協會凝聚居民力量，累積大埔溪邊的故事傳頌下去。（編輯：方沛清）1070218

走進雲林縣林內鄉湖本社區，看到一只大茶壺現身眼前，就知道幸福公園到了。中央社記者葉子綱攝　107年2月18日走進雲林縣林內鄉湖本社區，看到一只大茶壺現身眼前，就知道幸福公園到了。中央社記者葉子綱攝　107年2月18日
雲林縣林內鄉湖本幸福公園內，由居民提供廢棄木料加上茅草當屋頂，搭建雙傾斜頂的虎尾寮，其實是早年傳統農民在田間放工具的處所，現在已不復見。中央社記者葉子綱攝　107年2月18日雲林縣林內鄉湖本幸福公園內，由居民提供廢棄木料加上茅草當屋頂，搭建雙傾斜頂的虎尾寮，其實是早年傳統農民在田間放工具的處所，現在已不復見。中央社記者葉子綱攝　107年2月18日
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