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赤崁樓井 曾傳說通安平沿海

發稿時間：2018/02/18 20:21

最新更新：2018/02/18 21:42

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國定古蹟赤崁樓主體建物間有座半月形古井，可追溯到荷據時期，傳說井中有秘道通往安平沿海。中央社記者張榮祥台南攝　107年2月18日國定古蹟赤崁樓主體建物間有座半月形古井，可追溯到荷據時期，傳說井中有秘道通往安平沿海。中央社記者張榮祥台南攝　107年2月18日

探索古井系列2（中央社記者張榮祥台南18日電）國定古蹟赤崁樓是台南必遊景點，但鮮有遊客注意到赤崁樓主體建物間有個半月形古井，這個古井可追溯到荷據時期，井中更有秘道通往安平沿海的傳說。

17世紀期間，荷蘭在台南沿海興建普羅民遮城及熱蘭遮城兩座巨大要塞，其中普羅民遮城現址在中西區的赤崁樓，熱蘭遮城現址是安平區的安平古堡，兩城臨海相望，控制台江內海。

迭經百年戰亂後，普羅民遮城形同廢墟，清領同治年間首次出現中國式建築，奉祀觀世音菩薩，據傳是鎮壓荷蘭人留下來的邪氣。清光緒年間，赤崁樓才得以成形，集廟、閣、殿、祠與書院於一堂。

赤崁樓的古井，就位於海神廟和文昌閣間，台南市文化資產保護協會理事曾國棟考證，日治時期指定赤崁樓是台灣重要史蹟，還編經費挖掘，證實井壁砌磚是荷蘭人所築。

不過，赤崁樓古井秘道通往熱蘭遮城傳聞已久。清嘉慶年間還有對秘道傳聞的描述，日人挖掘古井時，也曾探索秘道之謎；老一輩的府城人，也都曾聽說赤崁樓古井可通往安平的傳說；更有人說，曾放狗兒到古井中，卻不知所蹤，也有人在井中看到柵門景象。

台南市政府曾數度請專家學者研究，也曾找來僱工進入古井，但只檢到一些丟棄物，才證實根本沒有秘道，200多年來的傳說，只是成為茶餘飯後的趣聞。

其實，以普羅民遮城和熱蘭遮城間4公里多的距離，加上台江內海的阻隔，荷蘭人300多年前想挖一條海底隧道，以當時的科技，應該是難以達成。

赤崁樓井旁一度立牌解說秘道傳聞，但近來解說牌被拆除，只剩封閉的古井靜靜地待在原地，多數遊客坐在井欄休憩時，卻不知這口古井大有來歷。（編輯:孫承武）1070218

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