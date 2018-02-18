為子孫留歷史 新圍社區第一口井出繪本

鹽埔鄉新圍古井已荒廢，社區發展協會理事長黃玟誠（左）準備爭取經費將古井所在地綠美化，成為社區歷史景點。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月18日
探索古井系列4（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣鹽埔鄉新圍村先民在120年前挖了第一口井供村民使用，雖然古井已枯竭，但仍保存著，社區發展協會聚集長者力量以繪本留存「新庄仔ㄟ第一口井」歷史。
老井位於鹽埔鄉舊市區的私人土地上，新圍社區發展協會理事長黃玟誠為了讓社區老故事世世代代留存，向縣政府文化處申請「新故鄉社造」經費，推動「沿著擔水路追尋第一口井」計畫，由新圍社區關懷據點銀髮族參與繪本的繪畫製作，特別聘老師教畫，鼓勵長者提起畫筆繪歷史。
85歲的陳水吉是繪本的3位作者之一，他畫了「村民討論鑿井取源」、「請媽祖踩地尋水源」、「村民合作挖井」、「築井」及「完工祭神」，古井從無到有的5個階段。
陳水吉說，8、9歲時，聽父親說當時鑿井的故事，至今印象深刻，早期，新圍村的水源取雨水或是溪水，村人常需到溪裡挑水，用水不易，於是聚集討論鑿井，並請示媽祖，由乩童尋找水源，當時鑿井技術較落後，找了2分多的土地，由外層層順序往下挖至水源層，再覆以車輪板，循序用石塊砌高至地面，井深3丈6。
百年古井也有傳說，陳水吉表示，在鑿井時，曾有一男子被崩落的砂土困3天3夜，村人都認為他凶多吉少，但竟然有3塊大石阻擋沙石，讓他在夾縫中生存，男子被救出來後表示，有一名身穿新娘裝的少女送食物和水給他，讓他維生保住一命，村人認為是媽祖顯靈。
陳水吉很高興自己參與繪本的製作，他說，自己讀台大的孫子特地跟他要了一本保存，就像當初他聽父親說故事一樣，他把開庄故事用繪本留給下一代。
黃玟誠表示，新圍村後來鑿了許多井，但多數都已填平，就這第一口井雖已枯竭也荒廢，但就是不能填平，因為傳說井如果填平，「新庄仔地方的風水會遭破壞，完整保留，新庄仔也能欣欣向榮。」
黃玟誠表示，新圍村是鹽埔鄉水資源的重要流經處，在開拓史上，這口古井扮演了極重要的角色，「新庄仔ㄟ第一口井」繪本，除了送給鹽埔鄉的中小學外，也在圖書館保存。
黃玟誠已向縣政府申請經費，準備將古井所在地綠美化，成為社區的一個歷史文化景點，「希望新庄仔子弟能飲水思源，記得故鄉事」。（編輯:孫承武）1070218
85歲的陳水吉說明第一口井繪本中，他所畫的故事內容。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月18日
鹽埔鄉新圍社區發展協會將第一口井的挖井故事由關懷據點銀髮族畫成繪本，世代留傳。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月18日