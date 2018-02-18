屏東烏龍古井 保留午時水民俗

新園鄉烏龍古井有180年歷史，社區把古井傳說寫在牆面上，也在每年端午節辦午時水活動。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月18日

探索古井系列5（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣新園鄉烏龍村有一口180年的古井，傳說取端午節午時水飲用可治病，10年來，每逢端午節新園采風社都會辦午時水立蛋及磁針浮水活動，讓傳統午時水民俗繼續流傳。



古井總是與當地部落的開拓史有關，也往往有著祖先開拓的傳奇，烏龍古井也不例外。祖先是烏龍村開拓先驅的屏東縣議長周典論表示，新園鄉在300年以前開庄，祖先多由福建龍溪縣移居，開拓期，整個新園鄉有9口井，因為村庄的逐步建設，至今只留下烏龍村的這口井。



為何只留下烏龍古井？周典論說，除了有傳說外，也因為烏龍古井周遭建設不大，因此能保留下來。



周典論述說烏龍古井傳奇表示，距今180年前清道光年間時，烏龍地區發生怪病，村民求醫問診都沒有效，當時的周家先人請示新園龍聖宮媽祖，指點必須在古井所在地挖取神龍泉水，再以牛車輪法器丟入井中收伏神龍，取午時水飲用，再清洗身體，果真村人的怪病不藥而癒。



泉水至今源源不絕，村民每到端午節，就會取午時水飲用或清洗身體。周典論說，他曾親身經歷古井午時水的「神效」，有一年得皮膚病，到處看醫生治不好，於是取古井午時水清洗身體，竟然不藥而癒，連他都覺得很神奇，至今仍保留2桶存了2年的古井午時水。



很多人好奇水竟可以保存2年不會發臭？新園采風社理事余坤朋說，一般的水放久了會長細菌發臭，但烏龍古井的午時水保留一年以上都不會「壞掉」。



民國93年，周典論與村民重新整理古井、設立古井開鑿源由解說碑牌、道路指示標誌，讓烏龍百年古井成為屏東縣文化觀光重要歷史建物，每年端午節開井「祈午時水」，讓民眾取用。



民國97年，新園采風社開始在古井辦端午節立蛋、磁針浮水等活動，余坤朋說，其實在科學上，端午節蛋能站立及磁針能浮水都是因為這個時間太陽與地球的距離較短，所以熱能高、磁性強，采風社舉辦這個活動是利用古井傳說延續午時水的民俗，現在已經有許多人不知道「午時水」是什麼，一方面也希望提升烏龍村知名度。



烏龍古井的解說碑牌這樣寫著「民間傳聞端午節午時水用來泡茶釀酒特別香醇，治病能做為藥引，諺語說『午時洗目睭，明甲那烏鶖』、『午時水飲一嘴，較好補藥吃三年』。」



保留民間文化風俗正是新園采風社每年端午節在烏龍古井辦立蛋、磁針浮水的初衷，每到端午節，烏龍古井總是熱熱鬧鬧，還有不少外縣市民眾來取午時水。



余坤朋說，每年端午節前2個月，村民就會抽乾井水、清洗古井，讓民眾在端午節時，取用新冒出的地下水，烏龍古井成了村人的部落意識。（編輯:孫承武）1070218



