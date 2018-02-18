造訪大坪海岸 尋找八斗子千萬年化石

海科館周邊規劃6條步道無論是海岸地質、區域探索、地景變遷、自然生態、濱海潮間及容軒園區等，各自不同的風采，遊客可以依不同的主題擁抱海科館景色。圖為大坪海岸。中央社記者王朝鈺攝 107年2月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）海科館周邊規劃6條步道無論是海岸地質、區域探索、地景變遷、自然生態、濱海潮間及容軒園區等，各自不同的風采，遊客可以依不同的主題擁抱海科館景色。



沿著八斗子油庫旁的大坪潮間帶至八斗子公園，有各式各樣的海岸地形，鬼斧神工的特殊地質景觀是地殼運動的軌跡，大坪海岸四季充滿變化，冬春有著綠油油的藻田、夏秋季可以觀察海岸化石，春夏時節還有豐富的潮間帶生物，平靜的海蝕平台延伸至海面成為一望無痕的海景，眺望港口海鳥上下成群飛翔、浪花輕輕拍打岩壁陣陣濤聲呼喚，有著不同的海濱感受。



油庫區可發現路旁種滿木麻黃，看起來像是高山的針葉植物，但蒼綠細長的根狀部位其實是它的細莖，沿著小徑進入海岸，輕輕碰觸兩旁的大岩石，黃色的細砂很容易沾附在手掌，除了潮間帶生物外，仔細查看，還有一堆堆化石鑲嵌在岩石，有些可以清楚辨識出貝類、牡蠣，還有些是管狀的化石或是苔蘚蟲，乍看好像是一塊細小的珊瑚礁石。



走在海蝕平台低頭一看，地上宛如迷你坦克車開過留下的車痕則是海膽爬痕化石，旁邊的化石則是生物用糞便築起通道形成的糞管痕。



遊客走在海岸地質步道，每踏一步、每觸摸一塊岩石都記錄著千萬年來的生物演化，海岸退潮後，還可嬉遊海蝕平台，海科館呼籲遊客特別注意安全，並順手帶走垃圾，留給海洋美麗的家。（編輯：方沛清/卞金峰）1070218