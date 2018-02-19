彰化小西老街區 文創開店展新貌

「愛治文具房」老闆是一對九年級的姊妹花，妹妹從事插畫設計，姊姊負責銷售，店裡面販賣的文具都是由姊妹花親自挑選，也成為許多文具控必來的文具店。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年2月19日

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）走出彰化火車站，對面就是彰化市小西街，小西街昔日是熱鬧街區，隨著時代變化只剩老屋，有年輕人把老屋改造成為咖啡廳及文具店，賦予老屋新生命，也為小西街帶來新氣象。



彰化市小西街區位於現今彰化市的長安街、陳陵路附近，只要離開鐵路山海線交界的彰化火車站往前走，進入狹窄巷子內，就算是進入小西街區範圍，在小西街內有曾經是賴和等人曾光臨的高賓閣酒家，彰化在地小吃貓鼠麵、糯米炸及彰化肉圓也在這裡，也有曾和台北迪化街齊名的布市。



不過隨著台中市崛起，就像個大磁鐵一樣，吸走人潮及商業活動，也將小西街的榮景吸走，人潮少了，昔日榮光不再，時光就好像暫停一樣，有人戲稱走出彰化火車站，「景觀十幾年下來都沒有改變」。





彰化市小西街區位於現今彰化市的長安街、陳陵路附近，在小西街內有曾經是賴和等人曾光臨的高賓閣酒家，彰化在地小吃貓鼠麵、糯米炸以及彰化肉圓也在這裡，也有曾和台北迪化街齊名的布市。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年2月19日

不過近幾年來，小西街開始出現變化，原本50多年歷史的紅葉大旅社，兩名女教師原本想將旅社改造成歡迎旅人的背包客棧，不過後來受限於硬體和軟體，大旅社成為咖啡廳，保留門口牌匾及內部裝潢，歡迎來到小西街的客人進屋歇息，讓逛老房子成為一種流行。



至於在紅葉食趣對面的愛治文具房，則是由一對20多歲的姊妹攜手合作，原本從事插畫設計的姊姊和妹妹合作，挑選了一間在小西街的老屋，以奶奶的名字開設文具店，也讓小西街趕搭上文青風，兩姊妹原本只是想找個實體店面，看上小西街區安靜，選擇在此落腳，兩名女孩自行動手設計油漆粉刷自己的店面，販賣鍾愛的文具。



沒想到「愛治文具房」先是吸引了在彰化火車站來往的年輕學生，小小的店面總是擠滿學生，現今的愛治文具房搬到原本店面的旁邊，原先的店面也是同一對姊妹經營「選物店」，販賣喜愛旅行的姊姊所挑選的明信片、衣服和包包等讓人會聯想到旅行的物品，也讓小西街區充滿濃濃文青風。



「小西街區雖然一度沒落，但也以新的方式重生」，領有國際導遊執照、在彰化市土生土長的邱明憲觀察，紅葉食趣以及愛治文具房在小西街開店的原因並不相同，可以說是在偶然中為小西街開創新貌，就好像生命一般，自會找到出路，小西街未來會怎麼演變，會變成怎麼樣的文創市集雖然難以預料，不過「生命會找到自己的出路」，他相信小西街自然會以自己獨特的形態展現新面貌。（編輯：管中維）1070219