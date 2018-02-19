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老旅社成新潮咖啡廳 紅葉食趣賣懷舊

發稿時間：2018/02/19 09:25

最新更新：2018/02/19 12:09

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彰化小西街曾因商業活動繁榮有多間旅社賓館，紅葉大旅社即為其中之一，裝潢陳設都保持原貌，兩名女教師接手後保留原味，轉型成為紅葉食趣咖啡廳，成為獨特的人文風景。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年2月19日彰化小西街曾因商業活動繁榮有多間旅社賓館，紅葉大旅社即為其中之一，裝潢陳設都保持原貌，兩名女教師接手後保留原味，轉型成為紅葉食趣咖啡廳，成為獨特的人文風景。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年2月19日

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化小西街曾因商業活動繁榮有多間旅社賓館，紅葉大旅社即為其中之一，裝潢陳設都保持原貌，兩名女教師接手後保留原味，轉型成為紅葉食趣咖啡廳，成為獨特的人文風景。

彰化小西街位於現今彰化市長安街附近，以前即為彰化縣城內熱鬧的商業區域，因成衣批發生意而繁榮的小西街，旅社、小吃及批發百貨等應運而生，不過隨著商圈沒落，小西街也跟著沉寂，會在此來往的只剩遠渡重洋來台灣工作的外籍勞工。

「當初來這裡開店的時候，真的沒有那麼熱鬧」，原本擔任英文教師的謝佳吟，本身也是導遊，熟悉彰化市區的歷史故事，當初只是想要開一間背包客棧，才會和紅葉大旅社的主人商討，頂下旅社，想說想要來到彰化遊玩的背包客只要出了火車站，入住背包客棧，可以逛逛附近的扇形車庫，或是到小西街吃彰化肉圓。

紅葉大旅社原名東方旅社，由吳士春家族經營，後來在民國57年轉手經營，由蘇文鐶買下，取名「紅葉」，用來紀念當時爆紅的紅葉少棒隊，當時也是小西街最熱鬧的時候，旅社生意很好，不過後來由第二代蘇英漢接手，生意已大不如昔，因此轉型成為童玩館。

謝佳吟說，紅葉大旅社雖成為童玩館，不過內部仍維持原貌，原本她和伙伴李宜芳原本打算改造紅葉大旅社成為背包客棧，不過受限於法令規定加上二樓仍有人居住，背包客棧的夢只能先打住，先開一家有復古氛圍的咖啡廳。

「其實有想過如果做5年做不起來就算了」，謝佳吟表示，當初和朋友創業，當然曾設想過賠錢的問題，「不過我們都告訴自己，賺錢雖然重要，不過要趁年輕的時候先實現自己的夢想」。

為了營造特色，忠實記錄小西街歷史，謝佳吟、李宜芳當初接手時，不更動旅社原貌，像是接待客人的櫃台、記錄客人入住狀況的黑板、傳統電話及磨石子材質地板都留了下來，「直到現在，還有人會推門進來問住宿一晚要多少錢」。

俗話說，團結力量大，紅葉食趣起初開店時，上門的客人雖然不少，但喝杯咖啡吃點心，拍照打卡後就離開，謝佳吟回憶，直到在同一條巷子內的愛治文具房開幕，才開始有加乘的效應出現，來到這裡的人群也對小西街有更深的認識。

「很多客人跟我說，自己家裡住彰化，還是住在外縣市的朋友告知，才發現家鄉有個這麼具有特色的地方」。謝佳吟說，小西街雖然有特色店家進駐，為老街區帶來新風貌，不過這附近仍然是有居民住在這邊，對於未來小西街區的發展演變，她認為還是抱持順其自然的心態，說不定小西街會像個生命體一樣，以大家無法預料的姿態生長茁壯。（編輯：管中維）1070219

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