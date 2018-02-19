苗栗浪漫台三線 美人湯浸泡秘訣大公開

苗栗縣泰安、大湖地區溫泉泉質為碳酸氫鈉泉，浸泡後皮膚觸感滑嫩，號稱「美人湯」，各家溫泉會館營造不同風格特色，讓美人湯呈現出多元、多樣化面貌。中央社記者管瑞平攝 107年2月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）天氣冷，泡在暖呼呼溫泉池中最是享受。苗栗縣泰安、大湖地區溫泉泉質為號稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，浸泡後皮膚觸感滑嫩，前溫泉觀光協會理事長徐享鑫也分享泡湯養生秘訣。



根據文獻記載，苗栗泰安溫泉最早由泰雅族人於汶水溪上游發現，最原始型態為利用山棕葉與石塊堵住溪流，形成一座天然的泡湯浴池；溫泉露頭處，分別於龍山吊橋上方約200公尺處、警光山莊山腳下之汶水溪河床邊以及警光山莊東南方600公尺之溪流南岸半山腰。



西元1910年，日本殖民政府為提供警察及眷屬泡湯療浴，於泰安鄉錦水村設置警察療養所，取名「上島溫泉」，日本戰敗後離台，國民政府接管改名為「泰安招待所」，成為泰安第一個溫泉休憩區。



泰安溫泉泉質透明無色、無臭，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，又稱「美人湯」。苗栗縣政府委託進行溫泉井探測顯示，深度60公尺處的溫度為攝氏38.4度、150公尺處為41.3度，推估熱水含水層從58公尺處向下延伸，超過井底150公尺深，溫泉水源豐沛。



在泉水充沛、泉質出色的條件下，許多業者紛紛進駐投資，目前泰安、大湖地區溫泉飯店、民宿以及湯屋林立，老字號的「錦水溫泉飯店」，是台灣第一間溫泉保養飯店，獲頒全國首面溫泉標章，更導入德國溫泉保養概念，提供溫泉保養、健康適能等套裝行程。



前中華民國溫泉觀光協會理事長徐享鑫表示，其實泡湯有其秘訣，才能泡的安全、泡的養生。



他指出，參考國內外溫泉文獻與泡湯方式，溫泉的養生包含物理作用、溫熱作用、化學作用以及合併浴療等，透過靜水壓、動水壓以及不同溫度之間的浸泡，促進身體「血液循環」與「新陳代謝」。



徐享鑫說，正確的浸泡程序，應先進行身體「澆注浴」，再逐漸依序做「足浴」、「半身浴」、「全身浴」以及最後的「動壓池浴」，浸泡時間依據溫度不同，42度浸泡10分鐘、38度浸泡20分鐘、36至37度浸泡30分鐘，每次更換中間休息5分鐘為宜。



他特別提醒，泡湯是完全放鬆的休憩方式，過程中須補充水分，同時也有禁忌，舉凡激烈運動、酒後、飯後都不宜立即浸泡，患有高血壓、心血管疾病的患者也不建議入浴。



近年來泰安溫泉區業者各自發展出不同特色，有的營造熱帶雨林風格，也有走時尚度假會館路線，或是採清水模建築與周遭原木森林景觀相呼應，讓泰安美人湯呈現出多元、多樣化面貌。



溫泉業者徐千迪指出，泡湯過後容易產生飢餓感，結合苗栗客庄特色，特別請來大廚調製客家懷石料理，有別於傳統客家菜，主打「高纖、低油」菜餚，兼顧美味與健康，希望讓遊客從裡到外，放鬆舒壓，「泡得美人湯、變成美人歸」。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070219