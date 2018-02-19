/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初四路況NBA羽生結弦
>rss

大湖草莓採果樂 品嚐世界冠軍麵包

發稿時間：2018/02/19 10:15

最新更新：2018/02/19 12:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
農曆春節正值苗栗大湖草莓盛產期，高雄麵包師陳耀訓以大湖草莓果乾融入歐式麵包，榮獲法國世界麵包大賽冠軍，另類展現草莓風味，遊客除可採摘鮮果，也可向農會預購品嚐世界冠軍麵包。中央社記者管瑞平攝　107年2月19日農曆春節正值苗栗大湖草莓盛產期，高雄麵包師陳耀訓以大湖草莓果乾融入歐式麵包，榮獲法國世界麵包大賽冠軍，另類展現草莓風味，遊客除可採摘鮮果，也可向農會預購品嚐世界冠軍麵包。中央社記者管瑞平攝　107年2月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣大湖草莓進入盛產期，春節約為第2期花結果，草莓大又甜，除可採摘品嚐，高雄麵包師陳耀訓以大湖草莓果乾融入歐式麵包，獲法國世界麵包大賽冠軍，另類展現草莓風味。

每年進入草莓產季，苗栗大湖就成為台三線最熱鬧的鄉鎮之一，來自全國各地遊客趁著休假期間，湧入當地體驗採果樂趣；往年曾受天候影響，一度出現無果可採的窘境，大湖地區農會說，今年類似的情況，應該不會再發生。

大湖地區農會總幹事徐欽志表示，今年農民較晚栽種草莓，花與花之間的花期會連接在一起，中間不會有斷續，農曆春節假期剛好進入第2期花結果，不但草莓果實更加甜美，也開始出現「扇形果」的巨大草莓。

在地農民也根據經驗，配合農改場改良草莓品種，以「香水草莓」與「豐香草莓」為基礎，培育出全新的「蜜香草莓」，存活率上看9成，雖然果實色澤偏向淡紅，但口感與豐香草莓接近，希望為遊客所接受。

zoom in 農曆春節正值苗栗大湖草莓盛產期，高雄麵包師陳耀訓（圖）以大湖草莓果乾融入歐式麵包，榮獲法國世界麵包大賽冠軍，每日限量推出，遊客可向農會預購品嚐世界冠軍麵包。中央社記者管瑞平攝　107年2月19日農曆春節正值苗栗大湖草莓盛產期，高雄麵包師陳耀訓（圖）以大湖草莓果乾融入歐式麵包，榮獲法國世界麵包大賽冠軍，每日限量推出，遊客可向農會預購品嚐世界冠軍麵包。中央社記者管瑞平攝　107年2月19日

黃姓農民指出，為方便民眾體驗採果樂趣，今年增加溫室果園及直立式採果區，即使是下著小雨的天氣，遊客仍可進入溫室內採果，不必擔心淋濕或身上沾滿泥巴。

除了在地草莓品種與栽種方式提升外，來自高雄麵包師傅陳耀訓，也嘗試採用大湖草莓果乾製作歐式麵包，經半年多調測，去年10月在2017世界麵包大賽（Mondial du Pain）中勇奪整體冠軍。

陳耀訓指出，大湖草莓果乾屬於半乾型，為了讓麵包吃起來有層次感，先把覆盆子攪碎佐以玫瑰花瓣，與發酵12小時的麵糰充分揉合，最後再將草莓果乾伴入，並增添些許草莓酒還原，成功獲得評審青睞。

陳耀訓表示，法國麵包大賽是以國家特色為主題，自己不但以台灣食材為主軸，配合春節的到來，更在歐式麵包上畫出「祥獅獻瑞」喜氣圖騰，增添台灣特色。

不過目前大湖農會只推出每日限量預購，民眾必須提前向農會預定，才能享受一邊採果、一邊品嚐世界冠軍麵包滋味。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070219

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP