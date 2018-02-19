大湖草莓採果樂 品嚐世界冠軍麵包

農曆春節正值苗栗大湖草莓盛產期，高雄麵包師陳耀訓以大湖草莓果乾融入歐式麵包，榮獲法國世界麵包大賽冠軍，另類展現草莓風味，遊客除可採摘鮮果，也可向農會預購品嚐世界冠軍麵包。中央社記者管瑞平攝 107年2月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣大湖草莓進入盛產期，春節約為第2期花結果，草莓大又甜，除可採摘品嚐，高雄麵包師陳耀訓以大湖草莓果乾融入歐式麵包，獲法國世界麵包大賽冠軍，另類展現草莓風味。



每年進入草莓產季，苗栗大湖就成為台三線最熱鬧的鄉鎮之一，來自全國各地遊客趁著休假期間，湧入當地體驗採果樂趣；往年曾受天候影響，一度出現無果可採的窘境，大湖地區農會說，今年類似的情況，應該不會再發生。



大湖地區農會總幹事徐欽志表示，今年農民較晚栽種草莓，花與花之間的花期會連接在一起，中間不會有斷續，農曆春節假期剛好進入第2期花結果，不但草莓果實更加甜美，也開始出現「扇形果」的巨大草莓。



在地農民也根據經驗，配合農改場改良草莓品種，以「香水草莓」與「豐香草莓」為基礎，培育出全新的「蜜香草莓」，存活率上看9成，雖然果實色澤偏向淡紅，但口感與豐香草莓接近，希望為遊客所接受。





農曆春節正值苗栗大湖草莓盛產期，高雄麵包師陳耀訓（圖）以大湖草莓果乾融入歐式麵包，榮獲法國世界麵包大賽冠軍，每日限量推出，遊客可向農會預購品嚐世界冠軍麵包。中央社記者管瑞平攝 107年2月19日

黃姓農民指出，為方便民眾體驗採果樂趣，今年增加溫室果園及直立式採果區，即使是下著小雨的天氣，遊客仍可進入溫室內採果，不必擔心淋濕或身上沾滿泥巴。



除了在地草莓品種與栽種方式提升外，來自高雄麵包師傅陳耀訓，也嘗試採用大湖草莓果乾製作歐式麵包，經半年多調測，去年10月在2017世界麵包大賽（Mondial du Pain）中勇奪整體冠軍。



陳耀訓指出，大湖草莓果乾屬於半乾型，為了讓麵包吃起來有層次感，先把覆盆子攪碎佐以玫瑰花瓣，與發酵12小時的麵糰充分揉合，最後再將草莓果乾伴入，並增添些許草莓酒還原，成功獲得評審青睞。



陳耀訓表示，法國麵包大賽是以國家特色為主題，自己不但以台灣食材為主軸，配合春節的到來，更在歐式麵包上畫出「祥獅獻瑞」喜氣圖騰，增添台灣特色。



不過目前大湖農會只推出每日限量預購，民眾必須提前向農會預定，才能享受一邊採果、一邊品嚐世界冠軍麵包滋味。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070219