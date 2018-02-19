花蓮鳳林慢行 體驗客滋味

花蓮鳳林鎮人口不到5萬，以菸樓聚落和日本移民村為特色，保留客家文化的小鎮。鳳林鎮在2014年通過國際慢城組織認證，成為全台第一個國際慢城城市。（檔案照片）中央社記者李先鳳攝 107年2月19日

慢城好生活系列一（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮鳳林火車站前廣場，蝸牛裝置藝術標誌著慢城生活；鳳林鎮人口不到5萬，以菸樓聚落和日本移民村為特色，保留客家文化的小鎮，更是全台第一個國際認證的慢城。



鎮內居民以客家族群為大宗，約占6成比例，為花蓮縣與東部客家人口最多的地區，也是全台灣客家人口密度高的地區之一，其餘族群有外省、閩南及原住民與新住民。



鎮長蕭文龍說，鳳林鎮是台灣首個國際認證的慢城，同時有「長壽鎮」、「校長故鄉」美名。施政方向朝慢城規劃，保存在地文化、在地食材，積極改善生活環境、建構節能低碳載具城市、推動環境保護和綠美化等。



鳳林鎮是一個典型老人化社區，65歲以上老年人口占總人數逾23%，且逐年上升，比世界衛生組織「高齡化社會」標準高出16.14%。老年、學、幼童人口占全鎮人口達32.42%。



蕭文龍說，由於老人人口比例高，鎮上的道路鋪得是否平整就特別重要，否則恐將影響輔具使用者和民眾行的安全，去年耗資新台幣2000多萬元進行道路鋪設改善工程，讓民眾能放心慢行。



花東縱谷國家風景區管理處配合鎮公所相關規劃，積極提撥各項補助經費，讓鳳林鎮成為名符其實的慢城。



蕭文龍說，營造低碳環境，全鎮自行車道長約20公里，縱管處106年度分三期提撥約8000餘萬元改善自行車道；並在鎮上各路標設計蝸牛標誌，希望遊客體現客庄多元文化、與蝸牛一般慢步調的生活。



此外，計畫將校長夢工廠、客家文物館、客家特色產業交流中心結合起來，形成軸狀發展，成立客家文化園區，將客家文化、重視教育和慢城理念融合在一起，成為鳳林的文化地標。



鎮上有著許多傳承多年的私房好手藝，或許沒有響亮店名或偌大招牌，卻有著農村媽媽味道；這些隱藏鄉間的手工產品、傳統料理在小鎮裡飄香。



鳳林鎮在2014年通過國際慢城組織認證，成為全台第一個國際慢城城市。國際慢城組織（Cittaslow International）為1999年由4個義大利小城鎮發起，在不改變生活節奏下，促進地方經濟成長、提升生活品質的全球組織。



國際慢城的標誌是蝸牛，強調慢慢體驗居住、飲食與娛樂等。要成為慢城會員，申請城鎮必須經過72項資格審查，包括人口少於5萬、醫療便利性、污水、光害程度、公園綠地覆蓋率、手工藝保存、使用本地與有機食材的餐廳家數等條件。（編輯:孫承武）1070219





花蓮鳳林鎮2014年通過國際慢城組織認證，成為全台第一個國際慢城，鳳林火車站前廣場，蝸牛裝置藝術標誌著慢城生活。中央社記者李先鳳攝 107年2月19日

花蓮鳳林鎮人口不到5萬，以菸樓聚落和日本移民村為特色，保留客家文化的小鎮，更是全台第一個國際認證的慢城。鎮上各路標設計蝸牛標誌，希望遊客體現客庄多元文化、與蝸牛一般慢步調的生活。中央社記者李先鳳攝 107年2月19日

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