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過新年圓仔一家吃大餐 美洲獅寶瘋玩福袋

發稿時間：2018/02/19 11:14

最新更新：2018/02/19 12:17

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台北市立動物園表示，為了讓園內動物過農曆新年，保育員都會特別準備好料，像是大貓熊「圓仔」一家在初一有特製新年大餐，包括窩窩頭、紅蘿蔔和竹筍等大貓熊最愛的食材。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真　107年2月19日台北市立動物園表示，為了讓園內動物過農曆新年，保育員都會特別準備好料，像是大貓熊「圓仔」一家在初一有特製新年大餐，包括窩窩頭、紅蘿蔔和竹筍等大貓熊最愛的食材。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真　107年2月19日

（中央社記者顧荃台北19日電）台北市立動物園今天表示，為了讓園內動物過農曆新年，保育員特別準備好料，像是大貓熊「圓仔」年初一有特製新年大餐，美洲獅寶寶有麻布袋做的「新春福袋」當作牠們的新年玩具。

動物園發布新聞稿表示，每年大年初一，保育員都會依循往年的慣例，為大貓熊「團團」、「圓圓」及「圓仔」一家三口送上新年大餐，包括窩窩頭、紅蘿蔔和竹筍等大貓熊最愛的食材，放在特製的冰塊碗中，窩窩頭還會做成元寶造型或刻上「春」、「福」等應景字，相當喜氣，「圓仔」也開心地大快朵頤。

動物園說，除了「圓仔」一家有口福，去年6月底出生的三隻美洲獅寶寶「喵吉」（公）」、「喵麗」（母）和「喵寶」（母），即將滿8個月大，今年是第一次過舊曆年，保育員也貼心的用麻布袋為三個毛孩子準備了「新春福袋」，當作行為豐富化玩具，讓三隻美洲獅寶寶玩得不亦樂乎，又抓又咬，一下就把福袋玩得髒兮兮。

即將在3月中遠赴荷蘭娶親的金剛猩猩「寶寶」，今年則是最後一次在台灣過農曆新年，保育員也為「寶寶」準備了福袋玩具。動物園說，春節連續假期歡迎民眾前往非洲動物區拜訪「寶寶」，祝福「寶寶」即將展開新的生活。

另外，動物園說，每年2月的第3個週六為「世界穿山甲日」，今年穿山甲日適逢農曆春節的初二，保育員在穿山甲展場放上春聯，顯得喜氣洋洋，並由去年配對成功並且產下一仔的穿山甲「芎梧」和「動保」向大家拜年。（編輯：溫貴香）1070219

台北市立動物園表示，為了讓園內動物過農曆新年，保育員都會特別準備好料，像是大貓熊「圓仔」一家在初一有特製新年大餐，包括窩窩頭、紅蘿蔔和竹筍等大貓熊最愛的食材。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 107年2月19日台北市立動物園表示，為了讓園內動物過農曆新年，保育員都會特別準備好料，像是大貓熊「圓仔」一家在初一有特製新年大餐，包括窩窩頭、紅蘿蔔和竹筍等大貓熊最愛的食材。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 107年2月19日
台北市立動物園表示，即將在3月中遠赴荷蘭娶親的金剛猩猩「寶寶」，今年是最後一次在台灣過農曆新年，保育員也為「寶寶」準備了福袋玩具。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 107年2月19日台北市立動物園表示，即將在3月中遠赴荷蘭娶親的金剛猩猩「寶寶」，今年是最後一次在台灣過農曆新年，保育員也為「寶寶」準備了福袋玩具。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 107年2月19日
台北市立動物園表示，去年6月底出生的三隻美洲獅寶寶「喵吉」（公）」、「喵麗」（母）和「喵寶」（母），即將滿8個月大，今年是第一次過舊曆年，保育員用麻布袋做成新春福袋，當作牠們的行為豐富化玩具。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真　107年2月19日台北市立動物園表示，去年6月底出生的三隻美洲獅寶寶「喵吉」（公）」、「喵麗」（母）和「喵寶」（母），即將滿8個月大，今年是第一次過舊曆年，保育員用麻布袋做成新春福袋，當作牠們的行為豐富化玩具。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真　107年2月19日
台北市立動物園表示，每年二月的第三個週六為「世界穿山甲日」，今年穿山甲日適逢農曆春節的初二，保育員在穿山甲展場放上春聯，顯得喜氣洋洋，穿山甲「芎梧」向大家拜年。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 107年2月19日台北市立動物園表示，每年二月的第三個週六為「世界穿山甲日」，今年穿山甲日適逢農曆春節的初二，保育員在穿山甲展場放上春聯，顯得喜氣洋洋，穿山甲「芎梧」向大家拜年。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 107年2月19日
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