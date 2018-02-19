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鐵路高架化 中市完成12處地下道填平

發稿時間：2018/02/19 11:26

最新更新：2018/02/19 13:12

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台中市政府與交通部鐵路改建工程局為配合鐵路高架化，從106年3月起開始進行地下道填平工程，到目前為止已有12處恢復平面道路並開放通車。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月19日台中市政府與交通部鐵路改建工程局為配合鐵路高架化，從106年3月起開始進行地下道填平工程，到目前為止已有12處恢復平面道路並開放通車。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）配合台中鐵路高架化，台中市政府與交通部鐵路改建工程局從去年3月起開始進行地下道填平工程，台中市交通局今天表示，到目前為止已完成12處地下道填平，促進都市縫合。

市府交通局長王義川表示，鐵路高架捷運化計畫自豐原至大慶，全長21.7公里，共計10站，在105年10月完成高架軌道切換，並進行第一階段通車，鐵工局隨即展開大台中的都市縫合計畫。

王義川指出，目前向陽路、豐原2-1號道路、民生街、中山路三段356巷、潭子街、合作街、大新路、東山路、天祥街、力行路、自由路、美村路等12處地下道已恢復平面道路並開放通車。

王義川表示，目前進行封閉施工的地下道尚有圓環東路及精武路兩處，圓環東路預定今年5月完工，精武地下道自去年8月底開始封閉施工，期間透過鐵工局、水利局、建設局及交通局跨機關合作協調介面整合，也會提前一個月、目標4月完工。

王義川指出，除了將現有鐵路高架化，新增5座通勤車站，帶給民眾更便捷的公共運輸外，鐵路立體高架化更是翻轉大台中的關鍵計畫，鐵路尚未高架化前，因鐵路阻隔，將火車站分為前後站，影響地方發展。

如今將原有平交道的舊有鐵軌拆除、整平道路外，也將過去因鐵路阻隔而設立的陸橋或地下道，進行拆除或填平，就是希望打通鐵路兩側，完成都市均衡發展。（編輯：黃于）1070219

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