春節年假尾聲 馬公機場湧現人潮

農曆春節年假近尾聲，澎湖馬公機場19日出現提前返台的人潮，縣府聯合候補櫃台有近百位候補民眾，縣府將隨時啟動包機，讓鄉親都能順利返台。中央社 107年2月19日

（中央社澎湖縣19日電）農曆春節年假近尾聲，馬公機場出現返台的人潮，縣府聯合候補櫃台也出現有近百位候補民眾，高馬航線臺華輪今天也加入輸運行列，讓返鄉過年的鄉親都能順利返台。



農曆春節6天的年假，明天將告結束，不少返鄉過年的鄉親今天都提前返台，馬公機場出境大廳可見大包小包的行李與返台的人潮，各航空公司櫃台都大排長龍，擠滿報到人潮，各航班報到的情況都高達9成以上，每班航班候補僅有少數的個位數。



澎湖縣政府設在國際航線入境大廳的聯合候補櫃台，各航線也都有登記候補人潮，在近午時分，以高雄登記候補者高達70餘人最多，預估下午過後，候補人潮將會更多，縣府隨時啟動包機，讓鄉親都能順利返台。



另外，航行高馬航線的臺華輪今天下午4時也由馬公開往高雄來加班輸運。



澎湖縣政府旅遊處表示，農曆春節年假台澎管制機位，各航空公司從2月12日至23日共計12天，包括正班1121班次9萬8385個機位、加班機44班5676機位和包機40餘架次3000機位，總數超過10萬個機位，讓今年年假的疏運，比往年來得順暢。（編輯：黃于）1070219





農曆春節年假近尾聲，澎湖馬公機場19日出現提前返台的人潮，許多民眾帶著行李等候搭機。中央社 107年2月19日