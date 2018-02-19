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台中花博卡3週突破31萬張 刷新紀錄

發稿時間：2018/02/19 14:33

最新更新：2018/02/19 15:14

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zoom in 台中市政府推出的花博卡從1月22日開始受理申請到2月13日止，申請市民踴躍，收件已突破31萬張，首波於2月28日前申請者，預計4月15日起陸續收到花博卡。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月19日台中市政府推出的花博卡從1月22日開始受理申請到2月13日止，申請市民踴躍，收件已突破31萬張，首波於2月28日前申請者，預計4月15日起陸續收到花博卡。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市政府推出的花博卡從1月22日開始受理申請到2月13日止，3週來收件已突破31萬張，刷新全台記名票卡申請速度紀錄。首波在2月28日前申請者，預計4月15日起陸續收到花博卡。

花博卡受理申請以來，雖然遭質疑有個資疑慮，但申請市民依然踴躍，台中市交通局長王義川表示，收件3週以來已突破31萬張，目標是至2月28日超過50萬張。

王義川指出，金門縣民卡民國106年9月15日開始受理申請，至今7萬名民眾申請；桃園市民卡105年開始發行，目前有90萬名民眾申請；新竹市民卡102年開始發行，至今有20萬名民眾申請。

台中花博卡短短3週，即有超過31萬名市民踴躍申請，是目前國內記名式票卡中，申請速度史上最快者，也顯示市民對花博卡的認同度相當高。

交通局指出，只要是設籍台中市的市民，都可以申請花博卡，沒有年齡限制、不用帶證件，且申請完全免費，即日起至2月28日前申請的市民，在4月15日後，里幹事就會陸續將花博卡送到市民家中。錯過首波申請的市民，自3月1日起也可自行前往各區公所辦理，待製卡後再通知領卡。

交通局表示，市民填寫花博卡同意書所提供的個人資料，僅提供悠遊卡公司製卡用，依個人資料保護法不會用於其他用途；且花博卡的個資保護措施通過BSI（英國國家標準認證）10012國際認證，對於資訊安全及個人資料的保護相當嚴謹，不必擔心個資外洩風險，民眾可以放心。

王義川說，花博卡功能相當多，在花博期間，憑卡可享有一日免費入園機會；而花博卡本身就是悠遊卡，搭乘台中公車享有10公里免費優惠；另外，持卡亦可於1000多家花博特約商店享有優惠，市府後續並會推出更多優惠，歡迎市民踴躍申請。（編輯：孫承武）1070219

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