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北捷耐心守候 盲胞：好感動

發稿時間：2018/02/19 14:37

最新更新：2018/02/19 15:53

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當有盲胞進入北捷搭乘捷運時，第一線站務員便會回報盲胞行程，並由位在行控中心的資訊員鍵入系統後，隨時緊盯大、小螢幕，確保盲胞安全。中央社記者游凱翔攝 107年2月19日當有盲胞進入北捷搭乘捷運時，第一線站務員便會回報盲胞行程，並由位在行控中心的資訊員鍵入系統後，隨時緊盯大、小螢幕，確保盲胞安全。中央社記者游凱翔攝 107年2月19日

北捷雲端守護專題2（中央社記者梁珮綺台北19日電）被稱為「雲端守護者」的北捷資訊員，隨時緊盯螢幕、與第一線人員聯繫確保盲胞安全，曾有啟明學生搭過站，終於搭回目的地站，發現北捷人員仍在守候，讓他們「感動到差點哭出來」。

啟明學校高三生沈彥霖、王啟權，高一生李韶哲，國二生游傳祺都是全盲生，對於捷運的印象都是方便、快速，由於看不見，4人在踏入捷運站時，一定會到服務台申請協助，否則無法獨自進入捷運站搭車。

對於捷運公司有「雲端守護者」，4人異口同聲地說有安心、放心的感覺，游傳祺笑說，「只知道捷運站有保全」，完全不清楚搭乘捷運時全程被關注，對此感到很放心；王啟權認為這樣的方式很棒，不過，他在搭乘捷運時還是會保持警覺。

比較意外的插曲是，沈彥霖、王啟權今年4月底與同班同學相約到KTV唱歌，結束後要從台北車站搭乘捷運到劍潭站，再轉乘公車回學校，沒想到，沈彥霖在車上聊Skype、王啟權一時沒仔細聽捷運下車的廣播音，一路坐到芝山站。

回憶當時情景，沈彥霖、王啟權坦言，心情上有點慌張，但因常聽人說，捷運坐過頭，下車後到對向月台就可搭乘反方向的列車回到原處，他們趕緊下車，請路人幫忙，沒想到，當他們抵達劍潭站時，捷運公司的工作人員在原地等著他們。

「覺得很感動，只差沒哭出來！」沈彥霖說，通常他們到服務台申請協助時，會告知到哪一站下車，捷運的引導人員會在該處月台等他們，由於他們坐過站，一度以為引導人員不會在原地等待；王啟權說，「意外發現引導人員還在，很不好意思。」不過，與引導人員會面後，他也安心許多。

李韶哲表示，自己今年暑假要從南京復興站搭到松山站時，不小心在台北小巨蛋站下車，還好有好心路人告知，在原地等待下班車到來，他直說，捷運很方便；游傳祺說，若沒有引導人員，搭乘捷運時會害怕找不到車門，萬一車站沒有裝設安全閘門，擔心會踩空掉下。（編輯：李亨山）1070219

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