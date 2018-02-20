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便當暖男為長輩送餐 15年愛心不間斷

發稿時間：2018/02/20 09:26

最新更新：2018/02/20 10:35

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新竹市私立伯大尼老人養護中心社工黃國維（左），投入送餐服務業務至今已15年，無論年節、颱風天都堅持自己出任務，是長輩最信賴的「便當暖男」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日新竹市私立伯大尼老人養護中心社工黃國維（左），投入送餐服務業務至今已15年，無論年節、颱風天都堅持自己出任務，是長輩最信賴的「便當暖男」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市私立伯大尼老人養護中心社工黃國維，平時藉送餐關懷各家戶長輩健康，與長輩建立起深厚感情，10多年來不畏風雨，堅持讓老人家能溫飽。成為長輩最信賴的「便當暖男」。

黃國維接受中央社記者訪問表示，他在伯大尼老人養護中心服務已邁入第15年，承接送餐服務業務至今，最初從新竹市北區的2戶人家開始，陸續加入東區、香山區其他家戶，拓展至今服務規模已達100多戶，服務範圍遍及全新竹市。

為了不讓長輩餓肚子，只要有送餐志工請假、週休二日、逢年過節，甚至是颱風天，黃國維會主動出任務，堅持自己外出送便當，成為爺爺、奶奶們最信賴的「便當暖男」。

「頭家，你又來送便當囉」。黃國維指出，由於頻繁「供餐」，許多老人家老以為他是便當店老闆，只要他一出現，長輩就會親切的喊「頭家」，或是七嘴八舌反映便當菜色，讓他覺得有趣又溫暖。

許多人會問他持續15年的服務動力是什麼，黃國維說，他有個小心願，希望藉由社區送餐讓更多人認識、認同社區工作，並號召更多社區據點加入，讓社區送餐大家庭「越來越溫暖」。

原是社區志工媽媽的陳鴻秋，也在黃國維的招募下成為送餐志工，她說，投入送餐服務後，看見很多獨居長輩沒飯吃，就會想到自己有一天也會老，因此有滿滿同理心，甚至開始帶著兒女一起送餐。

新竹市長林智堅表示，社區送餐服務結合民間基金會、社工與志工等多方力量，透過與合格自助餐店合作或中央廚房備餐，再由送餐志工將便當送至長輩手中，長期下來志工對長輩熟悉，一旦發現長輩未應門或身體不適，可在短時間內反映並解決問題，「不只便當美味，更有人情味」。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070220

新竹市私立伯大尼老人養護中心社工黃國維（左），平時藉送餐關懷各家戶長輩健康，與長輩建立起深厚感情，成為長輩們最信賴的「便當暖男」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日新竹市私立伯大尼老人養護中心社工黃國維（左），平時藉送餐關懷各家戶長輩健康，與長輩建立起深厚感情，成為長輩們最信賴的「便當暖男」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年2月20日
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