竹市推都會造土計畫 廚餘稻草種菜超環保

新竹市環保局與台灣社區協力農業協會合作試驗計畫，透過「厚土種植法」，讓生廚餘及落葉有再利用的機會，轉化為植物可利用養分，種植出農藥零檢出的蔬菜，新竹市長林智堅（前左）曾前往採收。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市環保局與台灣社區協力農業協會合作試驗計畫，透過「厚土種植法」讓生廚餘及落葉轉化為植物可利用的養分，不僅解決生廚餘與稻草去化問題，也種植出農藥零檢出的蔬菜。



垃圾問題越來越嚴重，也讓政府有意投入預算解決相關問題，除了落實資源回收外，各縣市政府也努力尋找更多、更新的方法，甚至與企業合作研發新技術，讓「垃圾變黃金」。



以新竹市為例，新竹市經國果菜市場每天約有4噸生菜廚餘，是非常重要的有機資材，但是目前都是以焚燒的方式處理，新竹市環保局長江盛任認為，只要結合農場建置的規劃，就可讓這些生廚餘再利用，轉變成寶貴泥土。



江盛任說，環保局推動可食地景計畫，去年起與台灣社區協力農業協會合作，透過新竹空軍基地旁的農田與協會的社區糧倉工作小組進行試驗，進一步針對非都會區推廣「社區糧倉」，嘗試透過「厚土種植法」解決生廚餘去化、減少溫室氣體及懸浮微粒排放的問題。



江盛任指出，社區糧倉培訓基地有近5分半的農田，估計每年可生產約3噸蔬菜，減少焚燒24公噸生廚餘、10公噸稻草，避免種稻農民露天燃燒廢棄乾稻草，減少二氧化碳及細懸浮微粒（PM2.5）排放量。



他透露，今年將進一步推動「都會造土計畫」，在更多社區、校園與公共區域推廣毛細植床（wicking bed）菜箱，會到各社區推廣加入環保菜園行列，利用街角空間，創造可食地景，種植安心健康食物。



台灣社區協力農業協會理事長陳建泰解釋，厚土種植法（sheet mulching）是將果皮、菜葉、稻草、落葉、腐爛的樹枝等「有機資材」，交錯堆疊成菜畦，種植在上面的蔬菜即可吸收養分，還能節省大量除草、澆水、施肥工作。



陳建泰進一步說明，「毛細植床」菜箱是利用只有經過熱處理的廢棄木棧板做成，它可以儲水，並讓社區廚餘回收再利用，取代保麗龍與塑膠盆栽花器，迅速打造社區的可食地景。



陳建泰認為，「都會造土計畫」可利用都會空間，創造出許多腐植土，預計1年可以製作上千個菜箱，若能達到理想的5000個菜箱，估計可填入60萬公升有機質，並且儲存25萬公升的水，未來可推廣、鼓勵農民加入，不僅讓農民也能成為景觀設計師，也能創造更好的農業價值。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070220



