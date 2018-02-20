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宣導行人勿用手機 中市路口設警示牌

發稿時間：2018/02/20 09:28

最新更新：2018/02/20 11:09

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台中市交通局設置「路上行走，勿用手機」警示牌，宣導行人過馬路勿用手機，今年規劃擴大在重要路口設置，提醒民眾過馬路時務必提高警覺，避免發生危險。中央社記者蘇木春攝　107年2月20日台中市交通局設置「路上行走，勿用手機」警示牌，宣導行人過馬路勿用手機，今年規劃擴大在重要路口設置，提醒民眾過馬路時務必提高警覺，避免發生危險。中央社記者蘇木春攝　107年2月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）低頭族盛行，常見行人邊滑手機邊過馬路，台中市交通局去年設置警示牌，宣導行人過馬路勿用手機，今年規劃擴大在重要路口設置，提醒民眾過馬路時務必提高警覺，避免發生危險。

台中市議會民國106年5月有市議員質詢時，指出荷蘭、韓國等國家因應低頭族越來越多，在街頭設置警告標示與交通號誌，台灣也面臨同樣的狀況，要求台中市政府也應跟進設置，提醒民眾注意行的安全。

台中市交通局106年7月初步在行人較多區域，包括西屯區台灣大道、惠來路、市政北七路等台中市政府周邊道路，設置「路上行走、勿用手機」警示牌，宣導民眾過馬路時勿用手機。

台中市交通局長王義川表示，目前在市府周邊重要路口設置警示牌示範區，宣導成效良好，預計將在其他行人密集的逢甲與一中商圈設置，也提醒民眾過馬路時務必提高警覺，避免發生危險。

計程車司機葉光慶說，轉彎時常要停等過行人穿越道的行程，常看到有民眾過馬路眼睛離不開手機，有時差點被經過的車輛撞到，認為不應只設置警示牌，應該要有相關罰則。

開車族沈志龍說，開車、騎車用手機都有罰則，行人也不應使用手機，為大眾交通安全負起責任。（編輯：李錫璋）1070220

台中市交通大隊統計，行人發生交通事故肇因中，不依規定行走穿越道是主因，但低頭族越來越多，行人未注意左右來車也是重要事故原因之一。中央社記者蘇木春攝　107年2月20日台中市交通大隊統計，行人發生交通事故肇因中，不依規定行走穿越道是主因，但低頭族越來越多，行人未注意左右來車也是重要事故原因之一。中央社記者蘇木春攝　107年2月20日
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