中市行人交通事故肇因 不依規定穿越居冠

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市交通大隊統計，行人發生交通事故肇因中，不依規定行走穿越道是主因，但低頭族越來越多，行人未注意左右來車也是重要事故原因之一，今年將加強取締開車未暫停禮讓行人。



台中市警察局交通大隊事故處理組組長蔡榮錠受訪表示，依據民國104年到106年的統計，行人發生事故原因前三名，依序為不依規定行走穿越道、未注意左右來車、未依標誌標線穿越。



其中，104年到106年統計件數，不依規定行走穿越道為443件、421件、381件；未注意左右來車為104件、90件、73件；未依標誌標線穿越為85件、68件、66件。



蔡榮錠說，最大宗的肇事原因不依規定行走穿越道，約占6成5以上，民眾常因貪圖方便，不依規定從道路間穿越，容易造成車輛閃避不及撞上。



近年低頭族越來越多，行走時使用手機而發生事故，也是肇因未注意左右來車的次要原因。蔡榮錠說，常有民眾通過行人穿越道，未注意號誌是紅燈而被撞到，除行人有應注意而未注意的責任，就算是紅燈，駕駛人也有責任。



蔡榮錠指出，依據道路交通安全規則第103條規定，汽車行近未設行車管制號誌的行人穿越道前，應減速慢行。汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過。



台中市交通大隊提醒，107年1月起啟動強力執法，針對未暫停禮讓行人的車輛進行取締，可依法開罰新台幣1200元罰鍰。（編輯：李錫璋）1070220