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金門道地老故事 9旬爺爺說給你聽

發稿時間：2018/02/20 09:42

最新更新：2018/02/20 13:09

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高齡92的許金印（站立者）每個月第一個週三到金門風獅爺童書館，用道地金門腔訴說古老勵志故事，讓大小朋友聽得興味盎然。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日高齡92的許金印（站立者）每個月第一個週三到金門風獅爺童書館，用道地金門腔訴說古老勵志故事，讓大小朋友聽得興味盎然。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門風獅爺童書館每週三下午都有說故事時間，除了小朋友看著繪本說故事，高齡92的許金印爺爺最近也成為「生力軍」，用道地金門腔訴說古老勵志故事，大小朋友聽得興味盎然。

許金印兒時家境清寒，12歲才有機會讀私塾，後來因被老師誤會而賭氣不上學，加上日本人佔領金門，老師離開，他的學習也就中斷了。

雖然只讀了8個多月的私塾，但許金印說，小時候很喜歡聽長輩講故事；而且他記憶力驚人，每次聽完就深印在腦子裡，幾十年了都不會忘記。

許金印謙稱不識字，但女兒許梓恬透露其實他很喜歡看章回小說和武俠小說，常常存錢買書讀書，「看不懂的字，有邊讀邊，沒邊讀中間」，累積了厚實的經典故事古詩韻文底蘊。

許金印與妻子育有12個孩子，為了養活一大家子，討海抓魚、辦桌外燴等等什麼都做，46歲後之後在金寧中小學當工友，直到退休。退休後，他也沒閒著，種植地瓜、花生和青菜，務農到現在90高齡了，身子骨還很硬朗。

不過，因為忙於生計，許金印在孩子小時根本沒時間對他們他講故事。長子許益榮說，「印象中爸爸很少跟我們說故事」；許梓恬也說，由於爸爸很嚴肅，兄弟姊妹其實很怕爸爸，更別提聽他說故事了，反而是媽媽好像比較常說故事。

許梓恬說，大家成家後，慢慢學習和父親互動，加上父親年紀大了比較放得開，開始會和他們說些故事。許梓恬在新北市孩子的學校擔任故事媽媽，累積經驗後成了說故事達人，應邀為風獅爺圖書館說故事，進而推薦父親也來說故事。

許梓恬告訴爸爸，若不把這些故事說出來，恐怕就要失傳了。除了許梓恬，許金印4歲和6歲的孫子許智、許揚也得到爺爺的真傳，講起故事來有模有樣，字正腔圓，台風穩健，可說後生可畏。

童書館負責人郭金堡擔心老人家太累，現在只安排許金印每個月第一個週三講一次。許金印笑說，腦袋裡有好幾百個故事，「這樣子要講到什麼時候？要講很久，講不完哪。」

許金印的故事充滿勵志與忠孝節義，厲害的是，他還能一氣呵成背上3000字的古文，讓人嘖嘖稱奇。尤其他使用道地的金門腔說老故事，幾乎可以躋身「國寶級說書人」行列了。

郭金堡希望許金印說的故事能流傳下來；許梓恬也體認到此事迫在眉睫，她說，已情商前駐金作家張麗霜記錄父親說的故事，讓這些老故事成為金門珍貴的文化資產。（編輯：李錫璋）1070220

高齡92的許金印（圖）最近成為金門風獅爺童書館說故事的「生力軍」，他用道地金門腔訴說古老勵志故事，讓大小朋友聽得興味盎然。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日高齡92的許金印（圖）最近成為金門風獅爺童書館說故事的「生力軍」，他用道地金門腔訴說古老勵志故事，讓大小朋友聽得興味盎然。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日
金門高齡92的許金印（中）腦海裡有許多古老故事，每月一次到金門風獅爺童書館說故事，與大小朋友分享；他的孫子許揚（右）說起繪本故事也有模有樣，台風穩健。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日金門高齡92的許金印（中）腦海裡有許多古老故事，每月一次到金門風獅爺童書館說故事，與大小朋友分享；他的孫子許揚（右）說起繪本故事也有模有樣，台風穩健。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日
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