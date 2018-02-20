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宜蘭大同鄉地震幸未釀災 北捷防震SOP應變

發稿時間：2018/02/20 10:32

最新更新：2018/02/20 10:32

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）宜蘭縣大同鄉昨晚發生芮氏規模5.3地震，讓許多人捏了把冷汗。台北捷運公司今天表示，地震發生時，將依級數分採列車慢速行駛或系統暫停營運等措施，提醒旅客勿驚慌。

根據中央氣象局地震報告指出，宜蘭縣政府西南方19.1公里（宜蘭縣大同鄉）昨晚10時47分處發生規模5.3地震，深度46.5公里，最大震度宜蘭5級、台北3級。幸未釀成任何意外事故。

近日地震頻傳，再度喚起各界對防震的重視，北捷今天發布新聞稿表示，北捷系統目前分別在淡水站、北投站、劍潭站及交九行控中心等10處設置地震儀，隨時監測地震訊息，以及時採取因應措施。

北捷說，若地震發生時，北捷系統會依地震級數的不同，採取列車慢速行駛或系統暫停營運等措施，以維護旅客安全。

其中，相關地震因應措施包括，「震度1級」，列車正常行駛；「震度2至3級」，行駛中的列車會先暫停，接著以慢速方式行駛檢查，確認系統無異常後，恢復正常運轉。

「震度4級」，行駛中的列車會先暫停，接著以慢速進站後請旅客下車，系統暫停營運；經依程序巡檢軌道、車站及設備，確認營運安全後，恢復正常運轉。

最後，「震度5級（含）以上」，行駛中的列車會先暫停，接著以慢速進站後請旅客下車，系統暫停營運，經依程序巡檢軌道、車站及設備，確認營運安全後，恢復正常運轉；並通知台北市捷運局及相關人員於營運結束後，檢查確認重點設施結構安全。

北捷提醒，若民眾在搭乘捷運時遇到地震，請保持冷靜，並依車站人員引導應變，千萬不要驚慌或推擠，以避免發生意外。（編輯：李錫璋）1070220

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