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台南春節前後垃圾清運 較去年同期減147噸

發稿時間：2018/02/20 10:53

最新更新：2018/02/20 10:53

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(中央社記者張榮祥台南20日電）春節假期接近尾聲，台南市政府今天統計，台南市年終大掃除及春節垃圾清運，總量達1萬6448公噸，比去年同期減少147公噸。

台南市春節假期前後的垃圾清運，包括2月8日至2月14日的國家清潔週、及2月15日除夕、2月19日大年初四。2月16日大年初一至2月18日大年初三停收垃圾3天。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，台南市年終前加強清運垃圾，除夕及大年初四2天更加班收運垃圾，每天清運長度3萬2000公里，是平時清運長度的1.5倍。

2月8日至2月14日國家清潔週，台南市清運1萬671公噸的垃圾；2月15日除夕清運2118公噸的垃圾，比去年除夕1901公噸，增加217公噸；2月19日大年初四恢復收運，清運3331公噸的垃圾，比去年大年初四的3411公噸，減少80公噸。

另外，2月16日大年初一至2月18日大年初三雖暫停清運垃圾，但台南市風景區即時清運的垃圾，還是機動處理328公噸。

以總量計算，台南市今年國家清潔週及春節期間共清運垃圾1萬6448公噸，比去年同期的1萬6595公噸，減少147公噸；台南市環保局人員呼籲市民持續垃圾分類及資源回收，以減少垃圾量。（編輯：李錫璋）1070220

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