北市續推綠能追日計畫 補助比例冠全國

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市產發局去年推出「追日計畫」設置再生能源補助政策，獲熱烈迴響；今年再推且補助比例冠全國，以最低3瓩、設置成本約新台幣21萬元計算，即平均補助比例約為35%。



為配合政府能源政策、積極發展再生能源，產發局今天發布新聞稿表示，台北市政府去年特別推出「追日計畫」，配合相關補助政策，鼓勵北市市民及社區利用閒置大樓屋頂設置太陽光電發電設備，申請案件反應熱烈，全數補助金額350萬元都已申請完畢。



為讓市民共同體驗私人空間發電效益，產發局指出，今年再次提出補助比例高達全國之冠的補助計畫，並提早完成補助規劃，攜手共創綠色新經濟。



產發局說明，今年度修正後的「台北市政府產業發展局補助設置太陽光電發電設備實施要點」，預計於3月1日公告實施，將根據不同設置容量提供每瓩1.8萬元到2.5萬元的補助。



若以目前補助設置容量最低3瓩計算，設置成本約為21萬元；申請獲准者平均約可獲得北市府補助35%，換算金額為7萬3500元。



產發局指出，另估算北市太陽光電容量3瓩，每年約可發2850度電；若依今年台電在北部地區購電價格約7元/度計算，每年可賺進1萬9950元。



設置成本扣除補助金後，產發局說，申請補助用戶約近7年即可回收成本，同時開始獲利；此外，若申請人電力自發自用者，每瓩補助還另增1000元。



產發局局長林崇傑表示，今年補助預計從3月中旬起實施，同時將延續單一服務窗口，提供民眾建置太陽光電最經濟也最便利的服務。（編輯：李錫璋）1070220