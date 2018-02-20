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中市興建3座滑板場 春節後開工

發稿時間：2018/02/20 12:20

最新更新：2018/02/20 13:10

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滑板運動正夯，台中市政府為推動滑板運動為全民化運動，將在北屯區廍子公園、南屯區豐富公園、北區中正公園新闢3座滑板運動專屬場地，預計於3月初開工。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月20日滑板運動正夯，台中市政府為推動滑板運動為全民化運動，將在北屯區廍子公園、南屯區豐富公園、北區中正公園新闢3座滑板運動專屬場地，預計於3月初開工。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）滑板運動正夯，台中市政府為推動滑板運動為全民化運動，建設局今天表示，將在北屯區廍子公園、南屯區豐富公園、北區中正公園新闢3座滑板運動專屬場地，預計於3月初開工。

建設局表示，有別於專業運動場的設立，市府在公園綠地中設置滑板空間，就是要將滑板運動推廣為全民性的休閒活動，所以場地主要是提供初階入門滑板的習技場，而非資深滑板人的炫技場。

這三座滑板練習場中，廍子公園的初階上板修煉場，施作面積490平方公尺，設有J形坡道及斜台；豐富公園的中階滑板圓舞場，施作面積1000平方公尺，連成一體的碗形坡道為最大特色；而中正公園的進階滑板聖殿堂，施作面積2200平方公尺，是一座綜合型滑板練習場。

建設局長黃玉霖表示，2020東京奧運競賽已將滑板運動納入比賽項目，台中市近年來也增加許多滑板人口，為此，市府主動在中市公園綠地增設滑板空間，希望將體育運動推向年輕人。設計過程中，市府更邀請極限運動及滑板相關協會推薦的滑板專家，開放參與式共同討論，提供專業意見與設計者相互研商。

黃玉霖指出，經由市府與專家研議討論後，模擬出各階板齡可接受的道具尺寸、可能的運動路線，並運用身體體驗計算出空間尺度，作為滑板場的設計準則，落實建設滑板場方案，讓玩家在新設的滑板空間練習更安全。新闢3座嶄新的滑板運動專屬場地，現已完成工程發包，預計於3月初開工、今年底完工。（編輯：李錫璋）1070220

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