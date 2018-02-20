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墾丁春節住房8成 屏縣府拚觀光動作加大

發稿時間：2018/02/20 12:59

最新更新：2018/02/20 13:57

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有媒體報導墾丁今年春節住房率「20年最慘」，屏東縣觀光協會表示，墾丁住房率還有8成，沙灘仍是人潮，今年縣府將大動作促銷並提升墾丁觀光品質。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月20日有媒體報導墾丁今年春節住房率「20年最慘」，屏東縣觀光協會表示，墾丁住房率還有8成，沙灘仍是人潮，今年縣府將大動作促銷並提升墾丁觀光品質。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）墾丁今年春節住房率有媒體報導「20年最慘」，屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示，墾丁住房率還有8成，雖有下滑，但沙灘仍是人潮，今年縣府將大動作促銷並提升墾丁觀光品質。

媒體報導，往年春節墾丁飯店住房率爆滿、一房難求，今年「20年來春節訂房最慘」，屏東縣觀光協會昨天發布新聞稿表示，「春節期間，墾丁住房率約8成，雖比往年略有下滑，但仍高於全國各景點平均住房率，墾丁仍是台灣國內旅遊的熱門景點，各業者也相對祭出優惠，回饋消費者。」

黃建嘉今天表示，用「沒有住滿、往年一房難求」來做比較是不恰當的，近幾年，墾丁飯店、民宿增加的房間數上千間，更何況有大環境因素，春節這幾天墾丁南灣沙灘仍是滿滿的人潮，並沒有「等嘸人」。

墾丁安心旅遊網統計，春節期間墾丁飯店住房率，初一、初二約9成，初三8成，初四、初五約7成，民宿較差。

安心旅遊網行銷經理胡秀幸表示，墾丁觀光除了受大環境陸客及出國人數增加影響外，去年至今負評不斷，主要是墾丁地區在前幾年墾丁音樂季及陸客人潮大增時，不論是住宿、飲食、租車等各方面消費都被業者大幅哄抬，人潮因素消失後，消費高加部分業者服務品質不佳被垢病。

胡秀幸表示，墾丁幾家大飯店因品質佳，其實受到大環境的影響不大，像墾丁凱撒、夏都酒店對於會員的經營很用心，春節老客戶的回流率高，住房仍滿，但是暴增的民宿良莠不齊，確實讓墾丁觀光受創，觀光人潮下滑，正好讓墾丁業者檢討改進，重新洗牌，讓價格合理、透明化，從另一個角度看，並不是壞事。

黃建嘉表示，一些評論說「到墾丁不如出國」對墾丁不公平，國內外的旅遊型態並不相同，不能用出國旅行團的住宿來跟墾丁旅館比，目前，縣府對於墾丁消費仍採市場機制，但會由消保官不定期稽查，要求價格透明化，對於太不合理的哄抬價格會介入。

黃建嘉並說，今年，縣府對於促銷墾丁觀光將有大動作，國內遊客部分，與墾丁國家公園管理處合作促銷生態旅遊；國外遊客部分，繼去年在香港公車做促銷廣告後，今年將在新加坡50輛雙層巴士、300輛計程車廣告；並與日本大型的觀光集團合作，互相觀摩、招攬團客，同時，讓墾丁地區的飯店、民宿業者派員到日本觀摩學習服務品質。

同時，黃建嘉說，今年10月，墾丁落山風的淡季，縣府將會仿日本瀨戶內海藝術季，舉辦大型的藝術季活動。（編輯：李錫璋）1070220

有媒體報導墾丁今年春節住房率「20年最慘」，屏東縣觀光協會指出，墾丁住房率還有8成，雖有下滑，但沙灘人潮不少，仍是台灣國內旅遊的熱門景點，各業者也相對祭出優惠，回饋消費者。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月20日有媒體報導墾丁今年春節住房率「20年最慘」，屏東縣觀光協會指出，墾丁住房率還有8成，雖有下滑，但沙灘人潮不少，仍是台灣國內旅遊的熱門景點，各業者也相對祭出優惠，回饋消費者。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月20日
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