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駐村金門創作展 鄒佳哲：這輩子只想畫畫

發稿時間：2018/02/20 13:10

最新更新：2018/02/20 14:01

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「你有張美麗的臉－鄒佳哲駐村金門創作展」20日在台北國父紀念館開幕，藝術家鄒佳哲曾一度徘徊人生十字路口，不知何去何從，畫作「長日將盡」、「無聲的等待」（圖）是他當時的內心寫照。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日「你有張美麗的臉－鄒佳哲駐村金門創作展」20日在台北國父紀念館開幕，藝術家鄒佳哲曾一度徘徊人生十字路口，不知何去何從，畫作「長日將盡」、「無聲的等待」（圖）是他當時的內心寫照。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）「你有張美麗的臉」鄒佳哲駐村金門創作展，今天在台北國父紀念館開幕。鄒佳哲說，半路出家的他能在國家級藝廊展出，是對他的高度肯定。他說，這輩子只想畫畫，不想做別的事。

鄒佳哲接受中央社專訪時表示，從小就愛畫畫，在讀輔大法律系期間，選修應用美術系老師李健儀的課。李健儀對鄒佳哲印象深刻，雖然師生20年沒見，觀賞鄒佳哲的畫展後，感受到他對繪畫的狂熱一如當年那位選修生，畫藝精進更不在話下。

鄒佳哲從民國88年在街頭為人畫像展開「藝」界人生，雖然曾聽到「畫的不像」等冷言冷語，但也因為20年在街頭的養成，讓他沒有學院派的包袱，得以盡情捕捉人物的表情與韻味。

他說：「街頭畫家沒有重來的權利，你只有在最短的時間畫到最完美，讓客人滿意。」又例如這次展出的幾幅看似哲人、大師的畫作，其實不少是街頭流浪漢，在他情感的畫筆下，這些底層人物都展現了不同的生命力。

棄法學畫，鄒佳哲一度徘徊人生十字路口，不知何去何從；也曾因高不成低不就，自卑不已。他來到小漁村，畫下「長日將盡」、「無聲的等待」等畫作，畫面角落的一抹微光，意味著「悲觀之後的樂觀」，其實是自己內心的寫照，相信自己總是會找到人生的出口。

雖是街頭畫家出身，但鄒佳哲又不想一輩子都在街頭為人作畫；因緣際會下，他來到媽媽成長教室教畫，「教然後知不足」，促使他攻讀碩博士，提升自己哲學的思考，讓他的繪畫從外觀世界進到內心世界，探討更深沉的人性，也增加了作品的內涵。

街頭是鄒佳哲繪畫的養分，普羅大眾是他畫筆的靈感，畫作傳達的是對這塊土地的愛，他謙稱作品充滿「土味」，「土裡土氣」；然而，如果有機會，他希望能走出國界。

非學院出身能在國家級藝廊舉辦個展，鄒佳哲說，這是對自己的高度肯定；他說：「我這輩子就想畫畫，不想做別的事」。對這次的展出，他說「不是最好的作品，未來會更好」，啟蒙老師李健儀也期待他下一次的驚豔。

鄒佳哲105年下半年擔任金門駐村藝術家，「你有張美麗的臉」個展，以他在金門的創作「金門奇情」為基底，還有他其他創作時期「壯遊大地」、「人間情話」和「哲思觀心」共4個系列的作品，在國父紀念館3樓德明藝廊展到28日。（編輯：李錫璋）1070220

「你有張美麗的臉－鄒佳哲駐村金門創作展」20日在台北國父紀念館開幕，藝術家鄒佳哲說，半路出家的他能在國家級藝廊展出，是對他的高度肯定。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日「你有張美麗的臉－鄒佳哲駐村金門創作展」20日在台北國父紀念館開幕，藝術家鄒佳哲說，半路出家的他能在國家級藝廊展出，是對他的高度肯定。中央社記者黃慧敏攝　107年2月20日
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