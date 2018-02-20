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澎湖春節疏運順利 陳光復贈水果感謝相關人員

發稿時間：2018/02/20 13:29

最新更新：2018/02/20 14:24

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農曆春節6天年假即將結束，澎湖縣長陳光復（中）20日前往馬公機場慰問馬公航空站、各航空公司等工作人員，並致贈水果表達感謝。中央社 107年2月20日農曆春節6天年假即將結束，澎湖縣長陳光復（中）20日前往馬公機場慰問馬公航空站、各航空公司等工作人員，並致贈水果表達感謝。中央社 107年2月20日

（中央社澎湖縣20日電）農曆春節6天年假即將結束，澎湖縣長陳光復今天前往馬公機場慰問馬公航空站、各航空公司等工作人員，感謝他們犧牲年假完成春節疏運工作，表達慰勉與感謝，並致贈水果。

澎湖縣長陳光復今天在縣府旅遊處長洪慶鷲、副處長劉美凡與航站主任邱永昇等人陪同前往馬公機場關心春節年假航空交通疏運情形，並一一慰問空軍馬基隊、遠東、華信與立榮等航空公司及航空站人員，向所有投入春節疏運的工作人員說聲「辛苦了」，對於他們犧牲假期，表達滿滿感謝，讓今年的春節疏運工作順利。

縣府旅遊處表示，今年春節疏運運能，協調各航空公司提供正常班次與加班機計有10萬4061個機位，第二波加班機4300多人和包機有43架次 6664機位，總機位數超過11萬個機位，讓鄉親都順利的往返台澎過年。（編輯：李錫璋）1070220

農曆春節6天年假即將結束，澎湖縣長陳光復20日前往馬公機場關心春節年假航空交通疏運情形，並一一慰問空軍馬基隊、遠東、華信與立榮等航空公司及航空站人員。中央社 107年2月20日農曆春節6天年假即將結束，澎湖縣長陳光復20日前往馬公機場關心春節年假航空交通疏運情形，並一一慰問空軍馬基隊、遠東、華信與立榮等航空公司及航空站人員。中央社 107年2月20日
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