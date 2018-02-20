/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 地震初五路況NBA
>rss

中捷綠線工程進度75% 預計年底試運轉

發稿時間：2018/02/20 14:05

最新更新：2018/02/20 15:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市副市長林陵三（右）近日視察捷運綠線北屯機廠行控中心，聽取台北捷運局機工處與廠商的簡報，並搭乘捷運到G17烏日高鐵站，了解各系統和行控中心的整合情形。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月20日台中市副市長林陵三（右）近日視察捷運綠線北屯機廠行控中心，聽取台北捷運局機工處與廠商的簡報，並搭乘捷運到G17烏日高鐵站，了解各系統和行控中心的整合情形。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年2月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中捷運綠線工程進度已突破75%，將於年底試運轉，台中市交通局今天表示，捷運機電六大子系統，包括電聯車、通訊、監控、機廠設備、供電與自動收費等，也正安裝測試中。

台中市副市長林陵三最近在交通局長王義川陪同下，視察捷運綠線北屯機廠行控中心，聽取台北捷運局機工處與廠商的簡報，並搭乘捷運到G17烏日高鐵站，了解各系統和行控中心的整合情形。

林陵三表示，台中捷運綠線是未來大台中交通網的代表性指標，而行控中心就是這條綠線捷運的核心大腦，扮演著指揮、調度與監控整個捷運動態行駛的角色，各車站若有緊急情況時，行控中心裡的專業人員也可以第一時間掌握，並立即通知其他各站應變處置，更加強捷運整體安全性。

林陵三並要求加速進行各子系統的測試，同時嚴格把關品質，他指出，希望帶給民眾安全又舒適的交通運輸工具，並積極朝107年底試運轉，109年全線通車的目標邁進。

交通局指出，行控中心主要特色是「資料蒐集系統」和「行車監控系統」，其中「資料蒐集系統」負責蒐集各車站用電情形與目前消耗功率等數據，若有電力異常或跳電等情形，可立即通知站務人員適當處理；而「行車監控系統」主要是監控電聯車目前行駛速度、行車方向與進出站時間等相關數據，並可透過這些數據調整班距，以因應不同時期人潮流量，達到運輸最大效益。（編輯：李錫璋）1070220

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP