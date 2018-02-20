中捷綠線工程進度75% 預計年底試運轉

台中市副市長林陵三（右）近日視察捷運綠線北屯機廠行控中心，聽取台北捷運局機工處與廠商的簡報，並搭乘捷運到G17烏日高鐵站，了解各系統和行控中心的整合情形。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中捷運綠線工程進度已突破75%，將於年底試運轉，台中市交通局今天表示，捷運機電六大子系統，包括電聯車、通訊、監控、機廠設備、供電與自動收費等，也正安裝測試中。



台中市副市長林陵三最近在交通局長王義川陪同下，視察捷運綠線北屯機廠行控中心，聽取台北捷運局機工處與廠商的簡報，並搭乘捷運到G17烏日高鐵站，了解各系統和行控中心的整合情形。



林陵三表示，台中捷運綠線是未來大台中交通網的代表性指標，而行控中心就是這條綠線捷運的核心大腦，扮演著指揮、調度與監控整個捷運動態行駛的角色，各車站若有緊急情況時，行控中心裡的專業人員也可以第一時間掌握，並立即通知其他各站應變處置，更加強捷運整體安全性。



林陵三並要求加速進行各子系統的測試，同時嚴格把關品質，他指出，希望帶給民眾安全又舒適的交通運輸工具，並積極朝107年底試運轉，109年全線通車的目標邁進。



交通局指出，行控中心主要特色是「資料蒐集系統」和「行車監控系統」，其中「資料蒐集系統」負責蒐集各車站用電情形與目前消耗功率等數據，若有電力異常或跳電等情形，可立即通知站務人員適當處理；而「行車監控系統」主要是監控電聯車目前行駛速度、行車方向與進出站時間等相關數據，並可透過這些數據調整班距，以因應不同時期人潮流量，達到運輸最大效益。（編輯：李錫璋）1070220