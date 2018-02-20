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春節天氣佳 兒童新樂園貓纜人潮估破10萬

發稿時間：2018/02/20 15:22

最新更新：2018/02/20 15:51

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春節期間全台天氣晴朗，提高民眾出遊意願，台北捷運公司表示，兒童新樂園初一到初四約有8萬4000人次造訪，預估初一到初五的5天春節假期，將突破10萬人次。（台北捷運公司提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月20日春節期間全台天氣晴朗，提高民眾出遊意願，台北捷運公司表示，兒童新樂園初一到初四約有8萬4000人次造訪，預估初一到初五的5天春節假期，將突破10萬人次。（台北捷運公司提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月20日

（中央社記者李晉緯台北20日電）春節期間全台天氣晴朗，也提高民眾出遊意願，台北捷運公司發佈新聞訊息，預估初一到初五造訪兒童新樂園和搭乘貓空纜車的遊客，將雙雙突破10萬人次。

北捷表示，兒童新樂園初一到初四約有8萬4000人次遊客造訪，較去年同期的7萬4000人次，增加約1萬人次；每日平均約2萬1000人次造訪，較去年同期的1萬8000人次，增加約13%。

至於貓空纜車的部分，今年初一到初四約有8萬人次搭乘，較去年同期的7萬9000人次，增加約1000人次。

北捷評估，因天氣晴朗、遊客眾多，初一到初五5天春節假期走訪兒童新樂園、貓纜的遊客，預估都將突破10萬人次。

另外，今年初一到初四，台北捷運的運量約640萬人次，較去年同期的584萬人次，增加約56萬人次，因應暴增的人潮，北捷在淡水、動物園等出遊熱點皆派人疏導。（編輯：李錫璋）1070220

春節期間全台天氣晴朗，提高民眾出遊意願，台北捷運公司表示，貓空纜車初一到初四約有8萬人次搭乘，預估初一到初五的5天春節假期，將突破10萬人次。（台北捷運公司提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月20日春節期間全台天氣晴朗，提高民眾出遊意願，台北捷運公司表示，貓空纜車初一到初四約有8萬人次搭乘，預估初一到初五的5天春節假期，將突破10萬人次。（台北捷運公司提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月20日
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