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台中市與以色列佩塔提克瓦市締結姐妹市

發稿時間：2018/02/20 15:40

最新更新：2018/02/20 16:30

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zoom in 台中市政府20日發布新聞稿表示，台中市長林佳龍日前率隊抵達以色列，並代表台中與佩塔提克瓦市（Petah Tikva）締結姐妹市，獲以色列ptnow新聞網專文介紹。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月20日台中市政府20日發布新聞稿表示，台中市長林佳龍日前率隊抵達以色列，並代表台中與佩塔提克瓦市（Petah Tikva）締結姐妹市，獲以色列ptnow新聞網專文介紹。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市長林佳龍在春節前出訪以色列，代表台中市與佩塔提克瓦市（Petah Tikva）締結姐妹市，為雙方合作奠定基礎，獲以色列媒體專文介紹。

台中市政府今天發布新聞稿表示，以色列ptnow新聞網報導指出，台中市長林佳龍日前率隊抵達佩塔提克瓦市政府拜會市長，並代表台中與佩塔提克瓦市簽署姐妹市。

台中市府指出，兩位市長一致認為，兩座城市之間可加強聯繫，並可先推動青年團體互訪，包括舞蹈和音樂團體等文化藝術交流。

ptnow新聞網也於報導中介紹台中市提及，台中市位於台灣中心，擁有270萬居民，是台灣最大的城市之一，經濟主要仰賴工業，擁有數個大型工業園區。

位於台中西部的台中港是中台灣的航運門戶，距離市中心約20公里的台中國際機場，則提供飛往台灣、東亞及世界其他地區的定期航班；台中同時有多條鐵路連接台灣西部沿海的北部和南部城市，並有多所大學，包括國立台中科技大學、國立中興大學、逢甲大學和東海大學等。（編輯：卞金峰）1070220

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