屏東地磨兒國小開學日 學習播種小米

屏東縣三地門鄉地磨兒民族實驗小學21日在開學日舉辦實驗農場揭牌典禮，近百名學生學習播種小米，傳承排灣族農事文化。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣三地門鄉地磨兒民族實驗小學今天在開學日舉辦實驗農場揭牌典禮，近百名學生學習播種小米，傳承排灣族農事文化，提供農場的陳重雄表示，開學日種小米等於是種下希望。





屏東縣三地門鄉地磨兒民族實驗小學21日在開學日舉辦實驗農場揭牌典禮，文化老師陳重雄說，選在開學日種小米，學期結束時就能收成，等於是讓學生種下希望。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月21日

地磨兒國小每個學期有10節課的文化課程，農事課程是其中之一，去年開始，由文化老師陳重雄帶領學習排灣族的農事耕作，前2個學期分別種地瓜及紅藜，這學期讓學生學習種小米。



陳重雄從鐵路警察退休後，擔任地磨兒國小的文化老師，整理自己的農地，提供給學生學習排灣族傳統農事，這個學期開始，讓農地正式成為地磨兒國小的實驗農場，在今天的開學日掛牌，並且帶領中高年級上百名學生播種小米。



陳重雄表示，前2個學期種地瓜和紅藜時，學生都會問什麼時候收成，所以，這學期就選在開學日種小米，學期結束時就能收成，等於是讓學生種下希望。



地磨兒教導主任陳慶林表示，實驗農場除了小米、紅藜外，還有陳重雄種的絲瓜及南瓜等作物，農事課程將會視小米的成長過程如除草、圍網防鳥及收割等，由陳重雄及部落其他耆老指導小朋友，同時介紹田裡的其他農作物，全校從附設幼兒園到國小6個年級150多位小朋友都會安排課程。



今天參加播種的小朋友表示，他們種過地瓜和紅藜，地瓜被山豬給吃了，今天種的小米他們吃過，但是沒種過，很期待收成。（編輯：黃于）1070221