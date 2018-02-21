中市總預算卡關 逾5百里長連署促審查

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市政府107年總預算案卡關未通過，台中市各區里長近日連署要求市議會儘速通過總預算案，市議會國民黨團今天對此表示，顯然是市府想要以民粹方式逼迫通過不合理預算。



今天是台中市政府開春後上班首日，但市府107年總預算仍未獲市議會審查通過，全市共有568名里長主動具名連署「大台中前進的腳步不能停～請台中市議會盡速審議通過107年度總預算」連署書，呼籲大台中前進腳步不能停，需要議會與市府同心協力，為市民福祉打拚。



多位里長表示，大家都有心做好台中建設，應互相尊重，但因預算擱置，許多基層案件都不能動，議員如認為預算哪裡有問題，可以討論，而非全面杯葛，呼籲回歸理性，以民眾權益來設想。



太平區新興里長鄭慧鋒指出，市府預算攸關民生，預算越慢通過影響層面越廣，今年已過2個月，各項基層建設都延宕，希望議會不要因政治政黨不同，而是應該以民眾著想，呼籲議會儘快通過總預算，讓各里所提的案件建設都能儘速推動。



對此，台中市議會國民黨團也發表聲明回應指出，台中市議會已於農曆年前的2月14日發布將於23日召開臨時會繼續審議台中市政府107年度預算案，市政府今天刻意發布里長連署新聞，顯然是市長林佳龍理虧而想要以民粹方式逼迫議會通過不合理預算，國民黨團對此表示譴責，並鄭重呼籲林佳龍不要再堅持烏龍預算，干預議會審查預算。



國民黨團以別的縣市舉例表示，總預算規模較台中市低許多的新北市、桃園市分別遭當地市議會刪除預算，都未見這些市長對議會、議員惡言相向或在外放話恐嚇，請林佳龍多向桃園市長鄭文燦等人學習請益，不要於臨時會前再生事端。（編輯：李錫璋）1070221