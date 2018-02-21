新春團拜 鄭文燦推小確幸打造健康職場

桃園市政府新春團拜，市長鄭文燦（中）除推動小確幸方案，並選出6名健康大使，鼓勵員工注重飲食與運動，打造健康職場。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年2月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府新春團拜，市長鄭文燦除推動小確幸方案，嘉惠市府員工，並選出6位健康大使，鼓勵員工注重飲食與運動，打造健康職場，讓桃園成為全國幸福感上升指數最快的城市。



鄭文燦今天受訪表示，桃園正處於建設期，同仁上班非常辛苦，市府對員工休假及加班費的權益很重視，今年推出3個「小確幸」方案，除續編國民旅遊卡休假補助，3月起建立臨時人員薪資分級制及編列補助進修費用，勉勵公務人員主動創造新服務，要有市府的高度，也要有市民的角度。



鄭文燦表示，桃園市公務人員平均年齡約37歲，是六都中最年輕，今年的新春團拜主題就設定為「健康樂活 YES I DO」，市府從各局處選出6位健康大使，鼓勵同仁「聰明吃、健康動」，打造健康職場。



鄭文燦指出，桃園市獲得媒體評比「五星百里侯」殊榮、六都施政滿意度第一，未來也會持續推動「桃園航空城計畫」、「亞洲‧矽谷計畫」、「前瞻基礎建設計畫」軌道建設等，打造桃園成為具有光榮感和幸福感的城市。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070221