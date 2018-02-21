水岸新生 綠川柳川活化老台中

台中市政府近年整治市區內的柳川與綠川，原先髒汙的溝渠搖身一變成為親水環境，加上晚上獨特的光雕，使人潮絡繹不絕。圖為本月方完工的綠川。（台中市水利局提供）

（中央社記者李欣穎台北21日電）流經台中市舊城區的綠川最近完成第一階段的整治，搭配文創宣傳及夜間光雕展示，在農曆年間吸引絡繹不絕的人潮；而僅在幾個街區外的柳川，近年也改頭換面，成為觀光景點，究竟這兩條河川有什麼魅力，可以使原本走向沒落的中區，重拾往日風華呢？



「小時候，綠川什麼魚都有：鰻魚、吳郭魚啊，我們都直接跳下水抓魚，媽媽就在附近洗衣服，」台中市繼光里里長吳禎耀回憶起早年的綠川時，盡是興奮之情。



吳禎耀67歲，像他這樣住在台中市中區的老一代市民，見證了綠川、柳川創造台中榮景的年代。以台中火車站為核心的台中市舊城區，有「小京都」的美名，除了承襲日據時代京都的棋盤式街道，兩條河川也仿似京都鴨川、桂川般，溫柔地環抱著城區。



不過，隨著80年代的工業化，家戶及工業汙水排入綠川及柳川，溪水變得惡臭混濁；加上90年代後，都市發展西移造成的人口外流，使得中區逐漸沒落，較年輕的台中人，對綠川及柳川的記憶不但模糊、也多半負面。



35歲的李姮萱在台中長大，她說，小時候去柳川附近的餐廳吃飯，本來很好奇有條河，「爸爸只說，這不算是河，不要太靠近，很臭，就是一條臭水溝仔。」



不過，這兩條河給市民的印象，卻在近幾年有了改變。台中市水利局在過去4年間，陸續進行了柳川及綠川的整治工程，首重水質改善和防洪能力的提升，要藉由河川的改頭換面，讓市民重新親近水、親近老城區。



局長周廷彰向中央社記者說，藉由汙水截流、拓寬河道、低衝擊開發工法（Low Impact Development）、甚至是引進高科技的礫間曝氣處理技術，柳川和綠川的水質大有改善。



水利局引用行政院環保署的河川污染指數（River Pollution Index）指出，整治後，柳川的汙染指數從9降到2.75；綠川則是由8.25降至2.75，也就是說兩條河川都從「嚴重汙染」降級到「輕度汙染」。



為了讓市民有感，市政府分別在柳川及綠川旁建設了300公尺及610公尺的河岸步道，逢特殊節日，也會有光雕造景，近年來已成為觀光客必訪的打卡點。



整治綠川的一年多裡，市府也特別進行了「培力計畫」，邀請約800位關心綠川建設及日後定位的市民參與多場工作坊。



「我們要打造市民想要的河川，而非工程師想要的河川，」周廷彰說。



周廷彰說，也就是經由這樣的腦力激盪，產生了以綠川為名的河岸品牌；台中市政府替綠川申請了「商標」，這是全台第一條河川，擁有自己的商標。



有了商標，就有了商機。市政府與綠川附近的店家合作，推出種種「綠川」商品，包含有90年歷史的一福堂老店，也推出綠川糕餅，其餘像是綠川造型的人孔蓋和護欄，都令人會心一笑。



與綠川呼應的文創潮流也隨之而生，市府本月在古蹟台中市役所舉辦了「川游不息─綠川展二○一八」，邀請超過12位藝術家，以不同媒材表現綠川的五感印象。



參展藝術家謝弘國說以「觸覺」為主感受綠川，他的團隊「川顏」收集綠川河床的土壤，將其消毒研磨後，再製成墨水，供造訪的遊客寫下別具綠川風情的文字。



「綠川的泥土真的是綠的！」謝弘國說，川顏走訪全台13條河流，每條河流都有自己的顏色。





儘管柳川和綠川的整治多半獲得不錯的風評，仍有許多市民覺得有改善空間，這些批評包括水質不夠乾淨、治水經費太高、以及無法有效整合在地觀光資源、永續經營不易等等。



「目前看起來是及格，但是長久下來，人潮要有才有用，」吳禎耀說。



台中市民林秀娟過去數年來每天經過柳川及綠川的建設工地，也見證了它們的改變，她肯定市府立意雖良善，卻沒有讓河川特色融入周邊鄰里，以柳川為例，河岸廊道太短、景致也單調，「白天，我不會想去。」



市府花了新台幣3.7億整治柳川、8.5億整治綠川，包括綠川里里長薛雅文在內的許多市民，都認為綠川整治太貴、成果不如預期。



面對不同的聲音，周廷彰說，柳川及綠川的整治工程並未結束，接下來還會以點狀進行、擴及上下游。



在整合社區特色方面，周廷彰舉例，計畫在綠川沿岸的獨立書店「一本書店」附近，架設書屋橋，讓民眾可以在橋上讀書，感受老城區的人文地景；也打算在柳川周邊的林之助畫室及台中文學館，進行類似的設施。



水利局說明，正積極爭取中央前瞻計畫-水環境建設項目，預計至109年、分三年投入約13億元完成全段綠川整治計畫。



謝弘國則說，雖然河川整治工程的成功與否，很難以現在的成果定論，但起碼讓市民多一個親近河川的機會。



他說，綠川整治後河道掀蓋，讓流水重見天日，就是很好的規劃。



「畢竟人與河，與文化本就該緊密的連結，」謝弘國說，「產生連結，就有機會產生改變。」1070221



