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關鍵字： 台股開工地震路況
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中市中央市場將都更 興建百戶社會住宅

發稿時間：2018/02/21 16:05

最新更新：2018/02/21 16:52

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營運至今已40多年的台中市中央市場，由於建物老舊，亟需重建與商業轉型，台中市政府21日表示，已啟動都市變更計畫，將興建100戶社會住宅，讓市場老舊建物能早日轉型。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月21日營運至今已40多年的台中市中央市場，由於建物老舊，亟需重建與商業轉型，台中市政府21日表示，已啟動都市變更計畫，將興建100戶社會住宅，讓市場老舊建物能早日轉型。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）營運至今已40多年的台中市中央市場，由於建物老舊，亟需重建與商業轉型，台中市政府今天表示，已啟動都市變更計畫，將興建100戶社會住宅。

台中市都發局表示，中央市場興建於民國64年，面積約1.13公頃，土地權屬於公有，民國95年間，台中市都市計畫主要計畫第三次通盤檢討，曾由市場用地變更為商業區，但此案發布實施超過10年仍未執行；市長林佳龍上任後，即要求加速辦理，105年底重新啟動都市計畫變更作業，讓市場老舊建物能早日重建，因應消費型態轉型。

都發局表示，中央市場都市計畫變更案，目前已送進台中市都市計畫委員會審議中，初步規劃變更範圍土地面積30%公園用地、回饋商業區20%公益性樓地板面積作為停車場使用，及至少興建100戶社會住宅。

都發局指出，未來都市計畫主要計畫變更作業完成，並擬定細部計畫後，由經發局辦理收回中央市場攤鋪位，並由財政局規劃招商開發作業，利用地利優勢帶動地區商業發展，並提供當地所需的公園、停車場，達到商業開發與公共利益互惠發展。（編輯：施燕飛/管中維）1070221

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