林明溱拚建設 提升南投縣民幸福感

南投縣政府21日在一樓中庭舉辦新春團拜，縣長林明溱（前右2）率縣府一級主管出席，並發送小紅包、鳳梨酥給縣政府員工及民眾。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年2月21日

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣長林明溱今天新春團拜時說，新的一年，還有福興溫泉區、旺來產業園區、青年住宅、托育中心等政策待落實，將更努力完成，讓縣民更幸福。



南投縣政府今天在一樓中庭舉辦新春團拜，林明溱率縣府一級主管出席，縣議會議長何勝豐、縣議會祕書長陳國忠、書畫藝術家李轂摩、國史館台灣文獻館長張鴻銘、日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢等人與會，現場熱鬧。



團拜由劇團表演開始，配合狗年主題帶來精彩技藝演出，純熟技術吸引全場掌聲，接著微熱山丘創辦人許銘仁帶來應景鳳梨酥，送給縣長林明溱，象徵喜氣旺旺來，林明溱與副縣長陳正昇則將鳳梨酥與小紅包分送縣府員工及民眾，吸引大排長龍。



林明溱致詞說，感謝縣議會與各界支持和鼓勵，在縣府團隊努力下，TVBS民調中心日前公布「19縣市長上任三週年滿意度大調查」，他的民調滿意度排名第六名，不滿意度則是最低，顯示縣民對縣政府的施政有感，未來會繼續努力、持續進步，讓南投狗年旺旺來。



林明溱說，展望新的一年，還有很多建設待完成，包括埔里鎮福興溫泉農場開發案、南投市旺來產業園區、埔里鎮地方特色產業微型園區、國姓鄉橋聳雲天綠雕園區、青年住宅、托育中心等政策，將更努力完成，讓縣民幸福感再增加。



何勝豐說，縣長林明溱積極推動縣政，成績有目共睹，基於府會和諧理念，縣議會對於縣政府預算一定全力支持，讓縣府有足夠預算落實政策，也期許在林明溱帶領下，南投持續發光發熱。（編輯：黃于）1070221