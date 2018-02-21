/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台股開工地震路況
>rss

林明溱拚建設 提升南投縣民幸福感

發稿時間：2018/02/21 16:37

最新更新：2018/02/21 17:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
南投縣政府21日在一樓中庭舉辦新春團拜，縣長林明溱（前右2）率縣府一級主管出席，並發送小紅包、鳳梨酥給縣政府員工及民眾。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年2月21日南投縣政府21日在一樓中庭舉辦新春團拜，縣長林明溱（前右2）率縣府一級主管出席，並發送小紅包、鳳梨酥給縣政府員工及民眾。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年2月21日

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣長林明溱今天新春團拜時說，新的一年，還有福興溫泉區、旺來產業園區、青年住宅、托育中心等政策待落實，將更努力完成，讓縣民更幸福。

南投縣政府今天在一樓中庭舉辦新春團拜，林明溱率縣府一級主管出席，縣議會議長何勝豐、縣議會祕書長陳國忠、書畫藝術家李轂摩、國史館台灣文獻館長張鴻銘、日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢等人與會，現場熱鬧。

團拜由劇團表演開始，配合狗年主題帶來精彩技藝演出，純熟技術吸引全場掌聲，接著微熱山丘創辦人許銘仁帶來應景鳳梨酥，送給縣長林明溱，象徵喜氣旺旺來，林明溱與副縣長陳正昇則將鳳梨酥與小紅包分送縣府員工及民眾，吸引大排長龍。

林明溱致詞說，感謝縣議會與各界支持和鼓勵，在縣府團隊努力下，TVBS民調中心日前公布「19縣市長上任三週年滿意度大調查」，他的民調滿意度排名第六名，不滿意度則是最低，顯示縣民對縣政府的施政有感，未來會繼續努力、持續進步，讓南投狗年旺旺來。

林明溱說，展望新的一年，還有很多建設待完成，包括埔里鎮福興溫泉農場開發案、南投市旺來產業園區、埔里鎮地方特色產業微型園區、國姓鄉橋聳雲天綠雕園區、青年住宅、托育中心等政策，將更努力完成，讓縣民幸福感再增加。

何勝豐說，縣長林明溱積極推動縣政，成績有目共睹，基於府會和諧理念，縣議會對於縣政府預算一定全力支持，讓縣府有足夠預算落實政策，也期許在林明溱帶領下，南投持續發光發熱。（編輯：黃于）1070221

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP