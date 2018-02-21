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關鍵字： 台股開工地震路況
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桃園開學日啟動防災計畫 強化師生避難觀念

發稿時間：2018/02/21 16:41

最新更新：2018/02/21 17:35

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地震災害潛勢是每年依據學校及活動斷層距離、校舍耐震評估結果及校區預期嚴重震損指標等進行綜合參考研判，每年都會檢驗討論。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月21日地震災害潛勢是每年依據學校及活動斷層距離、校舍耐震評估結果及校區預期嚴重震損指標等進行綜合參考研判，每年都會檢驗討論。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）農曆年前花蓮發生大地震，造成當地嚴重災情，桃園市教育局在開學首日啟動防災演練教育計畫，並藉由日前辦理的各級學校災害潛勢評估補強校舍，協助擬定校園災害防救計畫。

桃園市政府教育局長高安邦今天受訪表示，教育部依國家地震工程研究中心校舍耐震資訊進行桃園市校園檢視，去年10月公布桃園具地震高災害潛勢10校，市府除委託專家進行耐震詳細評估，並補助經費予以改善。目前除永豐高中一棟校舍正執行改善工程外，其餘學校都已完成耐震補強工程。

高安邦表示，地震災害潛勢是每年依據學校及活動斷層距離、校舍耐震評估結果及校區預期嚴重震損指標等進行綜合參考研判，每年都會檢驗討論，所以每年的災害潛勢學校也會不同。

高安邦說，桃園市目前共有114所地震、淹水及坡地高災害潛勢或中災害潛勢學校，教育局已完成第一類防災校園建置。藉由設備建置、擬定防救計畫、組成防災推動小組及改善校安死角等措施，逐步建構安全教學環境，並定期辦理防災演練，融入教學課程，讓防災觀念深植學生心中。

高安邦指出，教育局除成立「防災教育輔導團」，協助各校防災教育專業知能與提供諮詢。為悼念震災罹難者，年節後上學的第一天，桃園各高國中小學都降半旗一日，部分學校更在今天舉辦防災演練，強化學生的避難觀念。（編輯：管中維）1070221

教育部去年10月公布桃園具地震高災害潛勢10校，桃園市政府除委託專家進行耐震詳細評估，並補助經費予以改善。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月21日教育部去年10月公布桃園具地震高災害潛勢10校，桃園市政府除委託專家進行耐震詳細評估，並補助經費予以改善。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月21日
農曆年前花蓮發生大地震，造成當地嚴重災情，桃園市教育局也在開學首日啟動防災演練教育計劃。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月21日農曆年前花蓮發生大地震，造成當地嚴重災情，桃園市教育局也在開學首日啟動防災演練教育計劃。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月21日
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